Latające krzesła i zdemolowany stadion. Zobaczyli Messiego i się zaczęło

Leo Messi to bezsprzecznie jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. Mistrz świata z Kataru, wielokrotny zdobywca Złotej Piłki, triumfator Ligi Mistrzów i autor setek bramek, które przeszły do historii, od lat uznawany jest za symbol piłkarskiego geniuszu. Argentyńczyk zachwycał kibiców w barwach FC Barcelona, później Paris Saint-Germain, a obecnie jest gwiazdą Interu Miami. Jego nazwisko od dawna wykracza jednak poza sport, czyniąc z niego globalną ikonę.

Właśnie w takim charakterze Messi rozpoczął niedawno wyjątkową trasę po Indiach, nazwaną "GOAT Tour India 2025". W planach znalazły się spotkania z młodzieżą piłkarską, wydarzenia muzyczne, turniej padla oraz inauguracja kilku inicjatyw charytatywnych. Dla milionów indyjskich fanów futbolu była to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo idola, którego dotąd znali jedynie z ekranów telewizorów.

Pierwszym przystankiem na trasie była Kalkuta. Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z planem i w podniosłej atmosferze. Messi zdalnie odsłonił w dzielnicy Lake Town monumentalny, ponad 20-metrowy pomnik przygotowany specjalnie na jego cześć. Prawdziwe emocje miały jednak rozegrać się na Salt Lake Stadium, gdzie na Argentyńczyka czekały dziesiątki tysięcy kibiców. To właśnie tam doszło do scen, które szybko obiegły światowe media.

Zgodnie z relacjami, Messi pojawił się na murawie zaledwie na kilkanaście minut. Otoczony szczelnym kordonem VIP-ów, polityków i członków delegacji, był praktycznie niewidoczny dla większości fanów. Planowana na dwie godziny wizyta ograniczyła się do krótkiej rundy honorowej i machania do trybun. Kibice, którzy zapłacili nawet 25 tysięcy rupii za bilety, byli wściekli - wielu twierdziło, że nie zobaczyli nawet twarzy mistrza świata.

Frustracja szybko przerodziła się w chaos. W ruch poszły butelki, krzesła i fragmenty wyrwanych siedzisk, część osób wtargnęła na bieżnię, inni demolowali banery i ogrodzenia. Organizatorzy mieli błagać otaczających Messiego oficjeli, by się odsunęli, jednak bez efektu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, a piłkarz został ewakuowany ze stadionu.

Skala incydentu była tak duża, że premier Bengalu Zachodniego, Mamata Banerjee, publicznie przeprosiła Messiego i kibiców. Zapowiedziała oficjalne śledztwo w sprawie organizacyjnej katastrofy, podkreślając, że winni zostaną wskazani, a podobne sytuacje nie mogą się powtórzyć. Zamiast święta futbolu Kalkuta zapamiętała wizytę Argentyńczyka jako bolesną lekcję chaosu i niespełnionych oczekiwań.

