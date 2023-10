- Pojechałem w miejsce Jacka Przybylskiego, byłego bramkarza Lecha i Wisły Kraków. Spędziłem tam prawie cały 2002 rok. Bardzo specyficzny kraj, jak się śmieją: 50 tys. ludzi, 100 tys. owiec. Wiecznie wieje, wiecznie pada. Tak naprawdę miejscowi zamiast Wyspy Owcze mówią "Wyspy Deszczowe". Pracowałem w porcie, na rozładunku ryb, razem z trzema Brazylijczykami i Duńczykiem z mojego klubu w Toftir. Często pracowałem od godziny 6, bo wtedy była lepiej płatna praca, z przerwami, do treningu o godz. 17. Ciekawe doświadczenie, Farerzy to przesympatyczni ludzie, złego słowa na nich nie powiem. Ale doskwierała mi samotność, czas wypełniała mi tylko praca i treningi. Życie towarzyskie typu "karty i kości" może jest fajne na okres zgrupowań, ale nie na cały czas. (...) Wcześniej, w 1999 roku, dostałem od Janusza Wójcika powołanie do reprezentacji Polski. Przyszło na tyle późno, że mając już wszystko zaklepane pod kątem ślubu i wesela, nie skorzystałem z wycieczki do Bangkoku. W tym przypadku też mogę powiedzieć, że żałuję swojej decyzji. Dzisiaj bym pier... wszystko w kąt i pojechał. Może sobie myślałem, że jak nie teraz, to powołają mnie następnym razem, bo przecież byłem powoływany do reprezentacji młodzieżowej. Ale drugiego razu nie było. A małżeństwo skończyło się rozwodem.