Kylian Mbappe, mistrz świata z ubiegłego roku, może stać się niebawem najdroższym piłkarzem globu. Francuza zamierza pozyskać Real Madryt. Cena? Iście zawrotna - 400 mln euro.

Szaleństwo nie zna granic. Hiszpański gigant stara się pozyskać francuskiego snajpera co pół roku, za każdym razem oferując wyższą kwotę odstępnego. Kiedy jeszcze Mbappe bronił barw AS Monaco, Real oferował za niego 135 mln euro. Ale to już czasy niemal zamierzchłe. Jak donosi "Le Parisien", teraz za gwiazdora PSG szefowie z Madrytu gotowi są wydać nawet 400 mln euro!

Jeśli do transakcji dojdzie, Mbappe stanie się najdroższym piłkarzem świata. Do tej pory najwięcej zapłacono za Neymara. W 2017 roku Brazylijczyk przeniósł się z Barcelony do PSG za 222 mln euro.



Jednocześnie pojawiły się informacje, że aktualnym mistrzem globu zainteresowany jest również Liverpool. Miejsce młodziana w paryskiej ekipie miałby z kolei zająć jego rodak, Antoine Griezmann. Po przeprowadzce z Atletico Madryt na Camp Nou ma poważne kłopoty z aklimatyzacją.

Mbappe zaliczył w tym sezonie 11 meczów. Strzelił dziewięć goli i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt zachowuje ważność do 2022 roku.