Kylian Mbappe zatrzymany i zmieniony w przerwie. Majecki ratował AS Monaco!

Radosław Majecki w końcu buduje swoją karierę za granicami Polski. Młody bramkarz wyjeżdżał z Legii, jako jeden z największych polskich talentów na tej pozycji, a po swojej przeprowadzce do Francji kompletnie zaginął. Majecki wybrał na swój nowy klub AS Monaco. Wydawało się, że przenosiny do zespołu z księstwa będą dobrym wyborem. W końcu mówimy o klubie, który słynie w świecie z rozwijania młodych zawodników i sprzedawania ich za wielkie pieniądze.

