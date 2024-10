Kylian Mbappe w Madrycie, Francja bez polotu. Imponująca końcówka

Francja rozbiła Izrael. Popis w końcówce

Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla Francuzów. Gola na 1:0 strzelił bowiem Eduardo Camavinga. Pomocnik Realu Madryt odnalazł kawałek wolnej przestrzeni przed polem karnym i uderzył na bramkę, piłka odbiła się od ziemi i gdy wydawało się, że golkiper ma ją w rękach, to praktycznie sam wturlał ją sobie do siatki.

Tak było aż do samej końcówki, gdy przyspieszył Bradley Barcola, a piłkę do siatki wpakował Guendouzi. Było 3:1 dla gości i zwycięzca był już znany. To nie był koniec. Chwilę później gola dołożył Barcola, który wykorzystał podanie Guendouziego i podwyższył rezultat. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Różnicę zrobiły zmiany Deschampsa.