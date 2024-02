Kylian Mbappe podjął już decyzję. Klamka zapadła. PSG wszystko wie

Kończy się powoli przygoda, która dla Kyliana Mbappe i Paris Saint-Germain rozpoczęła się niespełna siedem lat temu. Wówczas ledwie 17-letni Francuz zdecydował się rozpocząć wielką karierę w barwach Paris Saint-Germain. Mbappe przeszedł do stolicy Francji bezpośrednio z ligowego rywala. Po kapitalnym sezonie w barwach AS Monaco zdecydował się wzmocnić klub z miasta, w którym się urodził, choć miał na stole oferty z innych mocnych klubów.

Nawet Zinedine Zidane nie był w stanie przekonać swojego rodaka do tego transferowego ruchu. Niespełna siedem lat później Mbappe z pewnością znajduje się w gronie najlepszych piłkarzy na świecie, a według wielu ekspertów jest on zdecydowanie najlepszy poza konkurencją. Do przypieczętowania tego umownego statusu z pewnością potrzebna jest Złota Piłka.