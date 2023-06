Kylian Mbappe pobił rekord legendy... na dwa razy. Krew na boisku

W drugim wypadku Mbappe już się nie pomylił i mocnym uderzeniem pod poprzeczkę trafił do siatki. Była to 54. bramka w sezonie, z czego 41 zdobył dla Paris Saint-Germain, a 13 dla reprezentacji Francji. Tym samym pobił rekord goli strzelonych przez piłkarza z tego kraju w jednych rozgrywkach, który należał do Fontaine'a. To legenda piłki nad Sekwaną. Król strzelców mistrzostw świata w 1958 roku, kiedy zanotował 13 trafień.