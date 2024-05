Wówczas Mbappe bardzo otwarcie mówił o tym, co jest jego pragnieniem na przyszłość. - Uznałem, że moja przygoda jest zakończona. Chciałem znaleźć coś innego. Byłem w lidze francuskiej od 6-7 lat. Spróbowałem dać Paryżowi, co mogłem i myślę, że poszło nam dobrze. Chciałem odejść do Realu Madryt - mówił napastnik w 2021 roku. Do finalizacji tego ruchu jednak nie doszło, mimo tego, że "Królewscy" wysłali do Paryża ofertę, która miała opiewać na ponad 200 milionów euro.