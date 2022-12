Kylian Mbappe o świętowaniu Argentyńczyków: „To nie mój problem”

Karny ze Strasburgiem to zupełne inne uczucie niż na mundialu

Mbappe: Rozmawiałem z Messim

- Dyskutowałem z nim tuż po meczu. Pogratulowałem mu, bo dla niego to była misja życia. Dla mnie również, ale nie udało się. Trzeba jednak pozostać dobrym piłkarzem. Świętowanie (Argentyńczyków), to nie mój problem. Nie ma co tracić energii na rzeczy, które są nieistotne. Dla mnie najważniejsze jest teraz dać z siebie wszystko dla klubu. Czekamy aż Leo wróci i zaczniemy znów (razem) wygrywać i strzelać gole - powiedział Mbappe.

Skupiony na PSG

Wicemistrz świata wytłumaczył, że od początku - bez względu na wynik finału - chciał wrócić jak najwcześniej do gry. Teraz dla niego celem jest wygrywanie z PSG. - Nieważne co wydarzyło się w reprezentacji. PSG to inna sprawa. Jestem zdeterminowany, aby teraz trofea trafiły do stolicy - stwierdził napastnik paryżan. Celem numer 1 dla Mbappe jest teraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów.