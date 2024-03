Kylian Mbappe nie pozostawił złudzeń. PSG wciąż straszy w Lidze Mistrzów

Przed rewanżem na Estadio Anoeta sytuacja była dosyć klarowna. PSG musiało jedynie przyklepać wynik z pierwszego spotkania, co jednak nie zawsze jest takie łatwe, szczególnie na tym - tętniącym życiem stadionie. Zespół Luisa Enrique do Hiszpanii przyjechał osłabiony nieobecnością swoich podstawowych dwóch środkowych obrońców. W centrum defensywy od początku zagrali młodziutki Beraldo z podstawowym lewym obrońcą - Lucasem Hernandezem. Najważniejsze jednak, że minikonflikt na linii Luis Enrique - Kylian Mbappe został zażegnany i Francuz zagrał od pierwszych minut.

Maszyna do strzelania goli. Kylian Mbappe jest wielki

I trzeba przyznać, że błyskawicznie największy gwiazdor "Les Parisiens" zrobił oczekiwaną przez kibiców i trenera różnicę. Francuz w 15 minucie spotkania tradycyjnie dla siebie urwał się próbującym go kryć defensorom i wbiegł z futbolówką w pole karne rywali. Tam Mbappe doskonale wie, co trzeba zrobić. Zwiódł rywala, ściął z piłką do środka i uderzył po dłuższym słupku. Futbolówka zatrzepotała w bramce i... rozerwała siatkę. Taką siłę miało to uderzenie gwiazdora PSG.