Kylian Mbappe ma ostatnią szansę. Real Madryt podjął decyzję

Real Madryt pierwszy raz Kyliana Mbappe chciał zakontraktować latem 2017 roku. Wówczas młody Francuz był po spektakularnym sezonie w barwach AS Monaco , w którym był liderem ofensywy, a jego zespół pokazał się ze znakomitej strony w Lidze Mistrzów oraz wygrał Ligue 1. "Los Blancos" zgłosili się do klubu z Księstwa, wyrażając zainteresowanie wykupieniem młodej perełki. W Realu w tamtym momencie obecne było jednak trio Cristiano - Benzema - Bale.

Ostateczna szansa dla Kyliana Mbappe. Real Madryt podjął decyzję

Jest jednak na odwrót. Przez ostatnie trzy okienka transferowe to Real chciał Mbappe, a gwiazdor miał nie do końca sprecyzowane oczekiwania odnośnie swojej przyszłości. Już w maju 2022 roku wydawało się, że Mbappe lada dzień wyląduje w stolicy Hiszpanii . Mistrz świata z 2018 roku wówczas jednak niespodziewanie podpisał umowę z PSG . Ta wygasa już po zakończeniu obecnego sezonu, co sprawia, że Real od 1 stycznia może negocjować z Francuzem bez konsekwencji prawnych.

"Jeśli Mbappé nadal marzy o grze dla Królewskich, będzie musiał to udowodnić, podpisując szybko zaproponowany kontrakt. Co do potencjalnego transferu panuje umiarkowany optymizm. Królewscy nie chcą angażować się w medialne gierki, jak miało to miejsce 2 lata temu" - czytamy w artykule opublikowanym na portalu "Relevo". Jeśli Mbappe odrzuci tę ofertę, Real ma już więcej nie zaproponować Francuzowi podpisania umowy.