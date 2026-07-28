Kylian Mbappe długo nie czekał. Tak zareagował na nominację Zidane'a
Zinedine Zidane został oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Francji. Legendarny piłkarz przejął zespół po Didierze Deschampsie, który piastował to stanowisko 14 lat. Jak nowy trener ułoży sobie stosunki z największą gwiazdą francuskiego zespołu - Kylianem Mbappe? Piłkarz Realu Madryt długo nie czekał i w swoich mediach społecznościowych zareagował na nominację nowego selekcjonera.
Od dawna było wiadomo, że piłkarskie mistrzostwa świata 2026 będą ostatnimi dla Didiera Deschampsa w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Faworytem numer jeden do przejęcia po nim schedy był Zinedine Zidane, który od 5 lat pozostawał bezrobotny. We wtorkowe przedpołudnie prezes francuskiej federacji Philippe Diallo zaprezentował Zinedine'a Zidane'a w roli nowego selekcjonera.
Zidane selekcjonerem reprezentacji Francji
Zidane w latach 2016-2018 i 2019-2021 prowadził Real Madryt. Teraz po raz pierwszy zobaczymy go jako szkoleniowca w futbolu reprezentacyjnym. - To na pewno zupełnie inna praca. To dla mnie coś nowego, ale nie przeraża. Będę miał równowagę między życiem osobistym a reprezentacją Francji. Będzie inaczej, ale będę na to gotowy - przyznał na konferencji prasowej.
Dziennikarze pytali 54-latka m.in. o to czy w ostatnim czasie rozmawiał z Kylianem Mbappe, a więc największą gwiazdą francuskiego zespołu. - Nie rozmawialiśmy. Najważniejsze dla niego teraz to odpoczynek, z pewnością na niego zasłużył po MŚ. Będziemy mieli okazję porozmawiać we wrześniu - przyznał.
Tak Mbappe zareagował na nominację Zidane'a
Mbappe zareagował w swoich mediach społecznościowych na nominację nowego selekcjonera. - Witaj w domu - napisał.
Francuskie media są przekonane, że ich współpraca będzie układać się bardzo dobrze. Niektóre z nich przytaczają historię, gdy Zidane zaprosił 14-letniego Mbappe do Madrytu na treningi. Panowie od tamtej pory wielokrotnie się spotykali, ale nigdy nie mieli okazji współpracować w dłuższej relacji na linii trener - piłkarz.
Pierwsza taka okazja będzie na przełomie września i października, gdy "Trójkolorowi" rozegrają cztery mecze Ligi Narodów. Kolejno ich rywalami będą Turcja, Belgia, Włochy i raz jeszcze Belgia.