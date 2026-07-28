Od dawna było wiadomo, że piłkarskie mistrzostwa świata 2026 będą ostatnimi dla Didiera Deschampsa w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Faworytem numer jeden do przejęcia po nim schedy był Zinedine Zidane, który od 5 lat pozostawał bezrobotny. We wtorkowe przedpołudnie prezes francuskiej federacji Philippe Diallo zaprezentował Zinedine'a Zidane'a w roli nowego selekcjonera.

Zidane selekcjonerem reprezentacji Francji

Zidane w latach 2016-2018 i 2019-2021 prowadził Real Madryt. Teraz po raz pierwszy zobaczymy go jako szkoleniowca w futbolu reprezentacyjnym. - To na pewno zupełnie inna praca. To dla mnie coś nowego, ale nie przeraża. Będę miał równowagę między życiem osobistym a reprezentacją Francji. Będzie inaczej, ale będę na to gotowy - przyznał na konferencji prasowej.

Dziennikarze pytali 54-latka m.in. o to czy w ostatnim czasie rozmawiał z Kylianem Mbappe, a więc największą gwiazdą francuskiego zespołu. - Nie rozmawialiśmy. Najważniejsze dla niego teraz to odpoczynek, z pewnością na niego zasłużył po MŚ. Będziemy mieli okazję porozmawiać we wrześniu - przyznał.

Tak Mbappe zareagował na nominację Zidane'a

Mbappe zareagował w swoich mediach społecznościowych na nominację nowego selekcjonera. - Witaj w domu - napisał.

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Francuskie media są przekonane, że ich współpraca będzie układać się bardzo dobrze. Niektóre z nich przytaczają historię, gdy Zidane zaprosił 14-letniego Mbappe do Madrytu na treningi. Panowie od tamtej pory wielokrotnie się spotykali, ale nigdy nie mieli okazji współpracować w dłuższej relacji na linii trener - piłkarz.

Pierwsza taka okazja będzie na przełomie września i października, gdy "Trójkolorowi" rozegrają cztery mecze Ligi Narodów. Kolejno ich rywalami będą Turcja, Belgia, Włochy i raz jeszcze Belgia.

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Zinedine Zidane LOIC VENANCE AFP

Zinedine Zidane i Kylian Mbappe AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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