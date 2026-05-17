W PKO Ekstraklasie nie będziemy czekać do ostatniej kolejki, by poznać mistrza Polski. Lech Poznań oszczędził nerwów swoim kibicom i obronę tytułu przypieczętował w przedostatniej kolejce, w wyjazdowym starciu z Radomiakiem Radom.

Sobotnie spotkanie nie rozpoczęło się jednak dobrze dla "Kolejorza". Niespodziewanie, to gospodarze już w 7. minucie meczu objęli prowadzenie po bramce Jana Grzesika. Taki wstrząs przydał się jednak Poznanianom, którzy od tego momentu ruszyli do ataku.

Piłkarze Lecha potrzebowali zaledwie kwadransa, by odwrócić losy spotkania. Po bramkach Ishaka i Palmy już w 21. minucie to goście objęli prowadzenie i nie oddali go już do ostatniego gwizdka sędziego. Zwycięstwo w Radomiu i mistrzostwo Polski dla Lecha przypieczętował w 57. minucie Patrik Walemark (3:1).

Nietypowe gratulacje od Bońka. "Kwestia kultury"

Dla Lecha to drugie z rzędu i dziesiąte w historii klubu mistrzostwo Polski. Wcześniej, tylko raz - w 1993 roku, Poznanianie byli w stanie obronić tytuł. Po rozstrzygnięciach w Radomiu ruszyła lawina gratulacji dla "Kolejorza", a swoje trzy grosze dołożył także Zbigniew Boniek.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej po sukcesie krajowym Lecha wyróżnił kilka osób: właścicieli klubu, prezesa i dyrektora sportowego. Piłkarz takich klubów jak Juventus, AS Roma, Widzew Łódź i Zawisza bez ceregieli nazwał także obronę mistrzowskiego tytułu przez Poznanian. Jego wpis wyświetlił ponad 30 tys. internautów.

"Szczere gratulacje dla całej społeczności Lecha Poznań, dla Rutkowskich, dla Klimczakow, dla dyr. Sportowego (Tomek Rząsa), dla sztabu z Trenerem na czele, dla Zawodników, a także dla kibiców Kolejorza. Wygrać po raz drugi z rzędu to już kwestia kultury. Brawo Wy" - napisał w serwisie X Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

