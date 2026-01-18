Przedsmak niedzielnych emocji otrzymaliśmy w sobotę, gdy w spotkaniu o 3. miejsce Nigeria po seriach rzutów karnych pokonała Egipt.

Droga obu drużyn do finału Pucharu Narodów Afryki do pewnego momentu wyglądała bliźniaczo podobnie. Zarówno Senegal, jak i Maroko wygrali swoją grupę gromadząc na swoim koncie po siedem punktów. Senegalczycy fazę pucharową rozpoczęli od pewnego zwycięstwa 3:1 nad Sudanem. W ćwierćfinale i półfinale okazali się jedną bramkę lepsi kolejno od Mali oraz Egiptu. Maroko z kolei na swojej drodze pokonało Tanzanię, Kamerun, a w półfinale okazało się lepsi od Nigerii dopiero po serii rzutów karnych.

Puchar Narodów Afryki to doskonała okazja, by obejrzeć piłkarzy z najlepszych lig na świecie w zupełnie innej odsłonie. Po stronie Senegalczyków prym wiedli Sadio Mane, Nicolas Jackson czy Cherif Ndiaye. Przed ostatnim meczem liderem klasyfikacji strzelców był reprezentant Maroko Brahim Diaz. Prócz niego w kadrze znajduje się również jej największa gwiazda, czyli defensor PSG Achraf Hakimi.

Oba zespoły zdobywały już Puchar Narodów Afryki. Senegal dokonał tej sztuki w 2021 roku, natomiast Maroko w 1976 roku. W tabeli wszechczasów na lepszej pozycji jest Senegal, który dwukrotnie sięgał po wicemistrzostwo. Maroko z kolei może pochwalić się jeszcze jednym srebrnym i jednym brązowym medalem.

Jak przystało na finałową potyczkę, zawodnicy obu drużyn przystąpili do spotkania z dużym respektem. Jako pierwsi zaatakowali Senegalczycy - po groźnym uderzeniu głową Idrissa Gueye skuteczną interwencją popisał się Bono. W kolejnych minutach tempo spotkania znacznie spadło, momentami mogliśmy oglądać dłuższe fragmenty walki w środku pola.

Marokański golkiper jeszcze lepiej spisał się w 38. minucie, gdy Senegal miał zdecydowanie najlepszą okazję do wyjścia na prowadzenie. Niepilnowany z prawej strony boiska Iliman Ndiaye wyszedł sam na sam z Bono. Skrzydłowy kopnął jednak piłkę wprost w nogę bramkarza, co odebrało jego drużynie nadzieję na prowadzenie w finałowym starciu.

Ogromny skandal w finale Pucharu Narodów Afryki. Po decyzji sędziego Senegalczycy zeszli z murawy

W pierwszej części meczu swoje sytuacje miało również Maroko. Gospodarze jednak nie zdołali oddać ani jednego celnego strzału na bramkę przeciwnika. Gdy na zegarze powoli wybrzmiewała godzina gry, również i piłkarze z Maroka mieli dogodną okazję.

Piłkę kilka metrów przed bramką otrzymał Ayoub El Kaabi. Napastnik gospodarzy jednak przestrzelił. Niedługo później El Kaabi znów próbował, lecz tym razem jego próba została zablokowana przez jednego z przeciwników. Już w doliczonym czasie gry piłka zatrzepotała w siatce marokańskiej bramki, lecz sędzia nie uznał gola, dopatrując się wcześniej nieprzepisowego zagrania.

Trzęsienie ziemi nadeszło w ósmej minucie doliczonego czasu gry. W polu karnym Senegalu padł Diaz. Zdaniem sędziego, który skonsultował się z wozem VAR, w tej sytuacji najlepszy strzelec PNA był faulowany i wskazał na jedenasty metr. Wówczas rozgorzała prawdziwa awantura. Senegalczycy nie mogli pogodzić się z decyzją sędziego, a po sugestiach trenera w ramach protestu zdecydowali się zejść z boiska. Po interwencji Sadio Mane goście wrócili na murawę.

Epilog tej historii nie jest jednak tak prosty. Do futbolówki podszedł Diaz, który nie wytrzymał presji. Jego uderzenie z jedenastu metrów wybronił Edouard Mendy, co oznaczało co najmniej 30 minut dalszych emocji w dogrywce.

Ciężko stwierdzić, czy to zamieszanie wywarło pozytywny wpływ na Senegalczyków. Faktem jest jednak to, że niedługo po wznowieniu gry to formalni gospodarze tej potyczki dość nieoczekiwanie objęli prowadzenie. W 94. minucie Bono mierzonym uderzeniem przy dalszym słupku pokonał Pape Gueye. Nie był to jednak koniec emocji. Sześć minut później na bramkę Senegalu strzelał Nayef Aguerd, lecz futbolówka zaledwie obiła poprzeczkę.

W 113. minucie Ndiaye mógł zadać Marokańczykom ostateczny cios, lecz z kilku metrów nie był w stanie wykorzystać błędu Bono i posłał piłkę obok pustej bramki. Nie miało to już jednak wpływu na końcowy rezultat. Senegal wygrał 1:0 z Maroko i po raz drugi w historii sięgnął po Puchar Narodów Afryki.

Statystyki meczu Senegal 1 - 0 Maroko Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 13 21 Strzały celne 7 4 Strzały niecelne 4 8 Strzały zablokowane 2 9 Ataki 114 118

Piłkarska analiza Pauliny Czarnoty-Bojarskiej (10.01.2026) WIDEO INTERIA.PL

Sadio Mane ma poprowadzić Senegal do drugiego Pucharu Narodów Afryki SEBASTIEN BOZON AFP

Brahim Diaz i Achraf Hakimi to największe gwiazdy Maroka na Pucharze Narodów Afryki 2026 SEBASTIEN BOZON AFP