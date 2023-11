Kuriozum w eliminacjach do Euro. Przegrali niemal wszystko, a wciąż mogą awansować

Jedyny punkt Estończycy wywalczyli w spotkaniu z Azerbejdżanem zremisowanym 1:1. Wszystkie pozostałe zakończyły się porażkami. Mimo to nadal ma szansę awansu na Euro 2024 . Jak to możliwe?

UEFA daje szanse maluczkim

Najpierw należy przypomnieć zasady awansu na Euro. Gospodarz plus 20 reprezentacji z awansem bezpośrednim zajmują w sumie 21 miejsc na mistrzostwach Europy 2024. Pozostałe trzy miejsca można wywalczyć w barażach, nazywanych też przez UEFA rundą play-off. Baraże są podzielone na ścieżkę A, ścieżkę B i ścieżkę C - w każdej ścieżce powalczą cztery reprezentacje.

UEFA, premiując dobrą postawę w Lidze Narodów, gwarantuje zwycięzcom grup z dywizji B i C, że w barażach o Euro 2024 nie zagrają z rywalami z wyższej dywizji, w tym z dywizji A. Jeżeli chodzi o Dywizję D, to jej zespoły w niej występująca mogą trafić tylko do ścieżki, którą trzeba uzupełnić, bo wszystkie zespoły mające prawo w niej zagrać zdołały wywalczyć bezpośrednią kwalifikację na turniej w Niemczech.