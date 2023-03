Kuriozalny mecz Holendrów w el. Euro 2024. Ta statystyka poraża

El. Euro 2024. Holandia miażdży Gibraltar... ale przede wszystkim w strzałach

Eliminacje Euro 2024. Gibraltar w trudnej sytuacji, Holandia walczy na dwóch frontach

Tym samym podopieczni trenera Julia Cesara Ribasa dołączyli "jedynie" trzy minusowe "oczka" do swojego bilansu bramkowego (wcześniej ulegli też... 0-3 Grekom) i na odmianę losu poczekają do czerwca, kiedy to zmierzą się kolejno z Francją i Irlandią.

Holendrzy, będący obecnie na trzecim miejscu w grupie B do zmagań w kwalifikacjach ME powrócą zaś dopiero we wrześniu, kiedy to na ich drodze staną najpierw Grecy, a następnie Irlandczycy. Jeszcze w połowie czerwca jednak powalczą w Lidze Narodów z Chorwacją - szykuje się więc wielki piłkarski hit na (niemalże) rozpoczęcie lata.