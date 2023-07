Te mistrzostwa świata kobiet obfitują w zespoły, które debiutują. Takimi zespołami są: Haiti , Maroko , Panama, Filipiny, Portugalia , Irlandia, Wietnam i Zambia . Irlandki zagrały już w czwartek, gdy w pierwszym meczu przegrały jednak z gospodarzami, Australią 0:1. W piątek swój pierwszy, historyczny mecz rozegrały Filipinki i omal nie zakończył się on sensacją.

Mundial kobiet. Przestrzelone karne

Karne mieliśmy także w innych meczach, przy czym one zostały przestrzelone. Pudło Christine Sinclair w meczu Kanadyjek z Nigerią sprawiło, że w spotkaniu tym padł remis 0:0. Nigeryjki ściskały swą bramkarkę Chiamakę Nnadozie, która na co dzień gra w FC Paris. To bowiem Kanada była faworytem spotkania.