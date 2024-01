Kuriozalny gol Lewandowskiego nie pomógł. Barcelona znowu pobita, wypada za burtę

Atheltic Bilbao pokonał Barcelonę 4-2 i awansował do półfinału Copa del Rey. Do wyłonienia zwycięzcy na San Mames konieczna była dogrywka. W niej decydujące bramki zdobyli znakomicie dysponowani Inaki i Nico Williams. Wcześniej do siatki w kuriozalny sposób trafił Robert Lewandowski i... można bez wahania uznać, że był to jego najłatwiej strzelony gol w tym sezonie. Polak został zdjęty z murawy w 78. minucie spotkania.