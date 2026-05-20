Kuriozalny błąd bramkarza, Polak tylko na to czekał. Cztery gole i karne, to był show

Paweł Czechowski

W Stanach Zjednoczonych trwają obecnie najstarsze piłkarskie rozgrywki w tym kraju - U.S. Open Cup, które weszły już w etap ćwierćfinałów. W jednym z nich Houston Dynamo, klub Mateusza Bogusza, zmierzył się z St. Louis City i emocji z pewnością tu nie brakowało. Polak zdobył jedną z bramek po fatalnym błędzie bramkarza drużyny przeciwnej, ale ostatecznie jego "Orange Crush" nie zdołało wywalczyć sobie awansu.

Mateusz Bogusz z ręką przy uchu, na boisku; w górnym rogu kadr z interwencją bramkarza i piłkarzami
Mateusz Bogusz skorzystał z błędu bramkarza w meczu St. Louis City - Houston Dynamo

Równolegle do zmagań amerykańskiej Major League Soccer za oceanem odbywają się też rozgrywki U.S. Open Cup - i te zbliżają się niechybnie ku swemu wielkiemu zakończeniu, bowiem trwa obecnie już faza ćwierćfinałów.

Jako pierwsze na tym etapie do akcji ruszyły Orlando City i Atlanta United i trzeba przyznać, że to widowisko było dość jednostronne - "Lwy" wygrały bowiem z ekipą z Georgii 4:1. Zupełnie inaczej współzawodnictwo ułożyło się w potyczce St. Louis City - Houston Dynamo.

U.S. Open Cup: Mateusz Bogusz z nietypową bramką. Działo się w meczu City - Dynamo

Tutaj doszło do "wymiany ciosów" już we wczesnej fazie spotkania - wynik otworzył w 10. minucie na rzecz gospodarzy Marcel Hartel, ale dosłownie w okamgnieniu odpowiedział mu pięciokrotny reprezentant Polski Mateusz Bogusz. W dość nietypowych okolicznościach, trzeba przyznać:

24-latek wykorzystał fatalny błąd bramkarza Romana Burkiego, który bez dwóch zdań był największym pechowcem tego meczu - niedługo potem, w 26. minucie, opuścił on murawę z powodu kontuzji, więc gry przeciw HD z pewnością nie będzie wspominał dobrze.

Tymczasem jeszcze przed przerwą Brazylijczyk Artur dał Dynamo prowadzenie, natomiast po zmianie stron, w 51. minucie do kolejnego wyrównania doprowadził Hartel, skutecznie egzekwując rzut karny i kompletując w ten sposób dublet.

Karne rozstrzygnęły. Drużyna Bogusza odpada z U.S. Open Cup

Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się dopiero po karnych, w których jednak Bogusz nie zdążył wziąć udziału - St. Louis zatriumfowało w serii jedenastek 4:2 nim Polak podszedł do wapna i była to znowu zasługa m.in. Marcela Hartela, który powtórnie trafił z 11. metra.

Tym samym City zmierzy się w półfinale z lepszym z pary Colorado Rapids - San Jose Earthquakes. Do tego starcia dojdzie 21 maja o godz. 04.00 według czasu środkowoeuropejskiego.

