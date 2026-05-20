Kuriozalny błąd bramkarza, Polak tylko na to czekał. Cztery gole i karne, to był show
W Stanach Zjednoczonych trwają obecnie najstarsze piłkarskie rozgrywki w tym kraju - U.S. Open Cup, które weszły już w etap ćwierćfinałów. W jednym z nich Houston Dynamo, klub Mateusza Bogusza, zmierzył się z St. Louis City i emocji z pewnością tu nie brakowało. Polak zdobył jedną z bramek po fatalnym błędzie bramkarza drużyny przeciwnej, ale ostatecznie jego "Orange Crush" nie zdołało wywalczyć sobie awansu.
Równolegle do zmagań amerykańskiej Major League Soccer za oceanem odbywają się też rozgrywki U.S. Open Cup - i te zbliżają się niechybnie ku swemu wielkiemu zakończeniu, bowiem trwa obecnie już faza ćwierćfinałów.
Jako pierwsze na tym etapie do akcji ruszyły Orlando City i Atlanta United i trzeba przyznać, że to widowisko było dość jednostronne - "Lwy" wygrały bowiem z ekipą z Georgii 4:1. Zupełnie inaczej współzawodnictwo ułożyło się w potyczce St. Louis City - Houston Dynamo.
U.S. Open Cup: Mateusz Bogusz z nietypową bramką. Działo się w meczu City - Dynamo
Tutaj doszło do "wymiany ciosów" już we wczesnej fazie spotkania - wynik otworzył w 10. minucie na rzecz gospodarzy Marcel Hartel, ale dosłownie w okamgnieniu odpowiedział mu pięciokrotny reprezentant Polski Mateusz Bogusz. W dość nietypowych okolicznościach, trzeba przyznać:
24-latek wykorzystał fatalny błąd bramkarza Romana Burkiego, który bez dwóch zdań był największym pechowcem tego meczu - niedługo potem, w 26. minucie, opuścił on murawę z powodu kontuzji, więc gry przeciw HD z pewnością nie będzie wspominał dobrze.
Tymczasem jeszcze przed przerwą Brazylijczyk Artur dał Dynamo prowadzenie, natomiast po zmianie stron, w 51. minucie do kolejnego wyrównania doprowadził Hartel, skutecznie egzekwując rzut karny i kompletując w ten sposób dublet.
Karne rozstrzygnęły. Drużyna Bogusza odpada z U.S. Open Cup
Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się dopiero po karnych, w których jednak Bogusz nie zdążył wziąć udziału - St. Louis zatriumfowało w serii jedenastek 4:2 nim Polak podszedł do wapna i była to znowu zasługa m.in. Marcela Hartela, który powtórnie trafił z 11. metra.
Tym samym City zmierzy się w półfinale z lepszym z pary Colorado Rapids - San Jose Earthquakes. Do tego starcia dojdzie 21 maja o godz. 04.00 według czasu środkowoeuropejskiego.