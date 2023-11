Do dość niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu ligi brazylijskiej pomiędzy Gremio a Corinthians. Już w pierwszych minutach spotkania jeden z piłkarzy gości obejrzał czerwony kartonik i zmuszony był opuścić boisko. Nie spodobało się do dyrektorowi piłkarskiemu drużyny z Sao Paolo, który w przerwie meczu chciał… wedrzeć się do pokoju VAR i twarzą twarz pomówić z sędziami. Na terenie stadionu rozpoczęło się istne szaleństwo, interweniować musiała ochrona.