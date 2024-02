Kuriozalna prezentacja byłego piłkarza FC Barcelona. Scenariusz jak z Bollywood

Arturo Vidal to z całą pewnością piłkarz ze znakomitym CV, który w swoim szczytowym okresie był czołowym pomocnikiem świata, słynącym z niesamowitej waleczności i wydolności, której nie przeszkadzał nawet nie do końca sportowy tryb życia reprezentanta Chile. Zawodnik swoją przygodą rozpoczynał w Colo-Colo, a potem występował m.in w takich zespołach jak Bayern Monachium , Juventus , Inter Mediolan , FC Barcelona czy Flamengo.

Po latach postanowił jednak wrócił tam, skąd wyruszył w wielki świat. I Santiago został powitany iście po królewsku . Z przesadą godną krajów arabskich, gdzie trafiają jednak nieco młodsi zawodnicy do Vidala.

Kuriozalna prezentacja byłego asa Barcy. Z helikoptera na koń

Na prezentacją Arturo Vidala, który wrócił do Chile po 17 latach, przybyło aż 30 tysięcy fanów, którzy bardzo chcieli powitać swojego idola, który przecież z reprezentacją również osiągnął sporo sukcesów i był symbolem niesamowitej waleczności, tak cenionej przez kibiców. Organizatorzy zadbali o to, by nikt się nie nudził. Choć chyba trochę przesadzili.