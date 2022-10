Kuriozalna kontuzja w Niemczech! Zawodnik zderzył się ze... ścianą

Regionalliga to czwarty poziom rozgrywkowy u naszych zachodnich sąsiadów. Japel jest jedną z największych gwiazd zespołu z Lipska. W sobotę jego zespół pokonał Chemnitzer 1:0, ale 24-letni zawodnik nie będzie raczej wspominał tego spotkania szczególnie dobrze.



Chemie Lipsk: Piłkarz zderzył się ze ścianą

Wszystko przez kontuzję, której nabawił się w 26. minucie. Zawodnik pędził do piłki, ile tylko miał sił, i zdołał dogonić ją tuż przed linią końcową boiska. Wybił ją na aut, a później próbował wyhamować. Tymczasem pod jego stopami skończyła się trawa, a zaczął beton. Co gorsza - mokry, bo tego dnia padał deszcz.

