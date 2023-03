Potyczka z Izraelem, rozegrana w Krakowie, była pierwszym akcentem II rundy eliminacji ME U-19. Turniej w całości odbywa się w Polsce, a biorą w nim udział również ekipy Łotwu i Serbii . Wcześniej Polacy okazali się lepsi od Włoch, Estonii oraz Bośni i Hercegowiny .

Gigantyczny pech Filipa Koperskiego. Strzelił gola i opuścił plac gry z kontuzją

Rywale zdołali wyrównać w 25. minucie. Wynik remisowy utrzymał się do końca spotkania . Relację z tego spotkania znajdziesz TUTAJ .

W grudniu zeszłego roku Koperski zdobył pierwszą bramkę w kadrze U-19 . Do siatki trafił w wyjazdowej potyczce z Maltą.

Nie wiadomo, jak poważnego urazu doznał 19-latek tym razem. To jego druga kontuzja na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Wcześniej kłopoty zdrowotne wykluczyły go z gry we wrześniu.