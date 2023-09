Kulesza zdecydował, tam wyjawi nazwisko selekcjonera. Szczególne miejsce

Wydaje się, że następny ruch prezesa PZPN będzie znacznie bardziej wyważony, a wręcz bezpieczny. W kuluarach mówi się, że pieczę nad kadrą otrzyma polski trener, który z marszu będzie w stanie poprawić zarówno wyniki, jak i grę naszej drużyny narodowej. To czy będzie to Michał Probierz, czy też Marek Papszun okaże się jutro. We wtorek dojdzie jednak do kluczowego spotkania z najważniejszymi działaczami z całej Polski. To właśnie oni jako pierwszy usłyszą o nowym selekcjonerze.