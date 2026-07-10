Kulesza wyznaje ws. rosyjskich piłkarzy. To wtedy się zacznie, zostały dni

Spora grupa działaczy nie kryje oburzenia niedawną decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ten, pomimo trwającej wciąż wojny w Ukrainie, nie ma już zamiaru blokować Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Efekty szokującej decyzji przyszły błyskawicznie. Zaledwie kilkadziesiąt godzin później pojawiła się informacja związana z nadchodzącym powrotem "Sbornej" na siatkarską mapę świata.

Reprezentacja z kraju Władimira Putina błyskawicznie została ponadto przywrócona do rankingu FIVB i plasuje się w nim na najniższym stopniu podium. "To skandal" - mówią jednym głosem polscy kibice oraz eksperci. Mają oczywiście rację, ale w kolejnych dyscyplinach sytuacja za chwilę może wyglądać identycznie. Już spekuluje się choćby o piłce nożnej. FIFA przymiarki robi nie od dziś. Najlepszy na to dowód? Potencjalny udział Rosjan w mistrzostwach globu do lat 15.

Potencjalny powrót Rosjan do piłki? Na razie najważniejszy jest mundial

W sprawie potencjalnego powrotu "Sbornej" na łamach WP SportoweFakty wypowiedział się Cezary Kulesza. "Można założyć, że będą trwały jakieś zakulisowe działania, żeby Rosjan przywrócić" - oznajmił prosto z mostu prezes PZPN. Przy okazji zdradził potencjalny termin ich rozpoczęcia. "Najprawdopodobniej nabiorą tempa po mistrzostwach świata, bo na razie wszyscy są skoncentrowani na mundialu" - dodał.

Sprawie na pewno bacznie będą przeglądać się Polacy. To właśnie nasz kraj wraz z Czechami oraz Szwecją przyczynił się do tego, że Rosjanie nie wzięli udziału w barażach o mistrzostwa świata 2022. Dopiero rozpoczęła się wtedy pełnoskalowa wojna w Ukrainie, dlatego też wspomniane drużyny nie chciały rywalizować z rodakami Władimira Putina. Obecnie natomiast panuje spokój i nikt nie zamierza panikować.

"Nie ma oficjalnych wiadomości nt. dopuszczenia rosyjskich klubów i reprezentacji w rozgrywkach FIFA i UEFA. Jeśli już zostaniemy poproszeni o jakieś stanowisko, to w ramach całego zarządu będziemy podejmować decyzję, co z tym dalej zrobić" - zakończył Cezary Kulesza.

Cezary Kulesza, prezes PZPN Grzegorz Wajda/REPORTER East News

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