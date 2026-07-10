Kulesza wyznaje ws. rosyjskich piłkarzy. To wtedy się zacznie, zostały dni
We wtorkowe popołudnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił odwiesić Rosyjski Komitet Olimpijski, wobec czego drużyny z kraju Władimira Putina powinny stopniowo wracać do rywalizacji o stawkę na całym świecie. Niebawem oficjalnie stanie się to w siatkówce. Niewykluczone też, że drogą tej dyscypliny pójdzie piłka nożna, z czego nie będą zadowoleni Polacy. Cezary Kulesza przyznał już, kiedy mogą rozpocząć się pierwsze poważniejsze rozmowy.
Spora grupa działaczy nie kryje oburzenia niedawną decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ten, pomimo trwającej wciąż wojny w Ukrainie, nie ma już zamiaru blokować Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Efekty szokującej decyzji przyszły błyskawicznie. Zaledwie kilkadziesiąt godzin później pojawiła się informacja związana z nadchodzącym powrotem "Sbornej" na siatkarską mapę świata.
Reprezentacja z kraju Władimira Putina błyskawicznie została ponadto przywrócona do rankingu FIVB i plasuje się w nim na najniższym stopniu podium. "To skandal" - mówią jednym głosem polscy kibice oraz eksperci. Mają oczywiście rację, ale w kolejnych dyscyplinach sytuacja za chwilę może wyglądać identycznie. Już spekuluje się choćby o piłce nożnej. FIFA przymiarki robi nie od dziś. Najlepszy na to dowód? Potencjalny udział Rosjan w mistrzostwach globu do lat 15.
Potencjalny powrót Rosjan do piłki? Na razie najważniejszy jest mundial
W sprawie potencjalnego powrotu "Sbornej" na łamach WP SportoweFakty wypowiedział się Cezary Kulesza. "Można założyć, że będą trwały jakieś zakulisowe działania, żeby Rosjan przywrócić" - oznajmił prosto z mostu prezes PZPN. Przy okazji zdradził potencjalny termin ich rozpoczęcia. "Najprawdopodobniej nabiorą tempa po mistrzostwach świata, bo na razie wszyscy są skoncentrowani na mundialu" - dodał.
Sprawie na pewno bacznie będą przeglądać się Polacy. To właśnie nasz kraj wraz z Czechami oraz Szwecją przyczynił się do tego, że Rosjanie nie wzięli udziału w barażach o mistrzostwa świata 2022. Dopiero rozpoczęła się wtedy pełnoskalowa wojna w Ukrainie, dlatego też wspomniane drużyny nie chciały rywalizować z rodakami Władimira Putina. Obecnie natomiast panuje spokój i nikt nie zamierza panikować.
"Nie ma oficjalnych wiadomości nt. dopuszczenia rosyjskich klubów i reprezentacji w rozgrywkach FIFA i UEFA. Jeśli już zostaniemy poproszeni o jakieś stanowisko, to w ramach całego zarządu będziemy podejmować decyzję, co z tym dalej zrobić" - zakończył Cezary Kulesza.