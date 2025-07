Kulesza pozostanie prezesem PZPN, lawina komentarzy. W sieci zawrzało

W minionej kadencji zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów, otworzyliśmy się na nowe inicjatywy, wzmocniliśmy dialog i współpracę. w nowej kadencji chcemy kontynuować to, co było dobre. Chcemy również odważnie zmienić to, co wymaga poprawy. W centrum naszych działań pozostanie promowanie piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych

Ironicznych wpisów dziennikarzy jest jeszcze więcej, a część z nich bezpośrednio nawiązuje do przemówienia działacza. "Cezary Kulesza prezesem PZPN. Odważna deklaracja - chcemy kontynuować to, co dobre i poprawić to, co było złe - sugeruje, że polski futbol czeka okres prosperity i dynamicznego rozwoju. Potwierdza to niezachwiane zaufanie środowiska do szefa związku. Gratulacje panie prezesie!" - napisał Szymon Janczyk z Weszło.