"Nie ma intrygi doskonałej... nawet jak się ją zaplanuje, zatrudni armię ludzi... usłużnych prokuratorów, media, które mogą zmanipulować opinię publiczną itd. Nadejdzie taki dzień, że Lewandowski będzie się tłumaczył ze <studia nagrań>" - to treść posta zamieszczonego na Twitterze przez Cezarego Kucharskiego .

Tweet odnosi się do nagrania, które zostało upublicznione jesienią 2020 roku i stanowiło medialną "bombę". Jest ono jednym z głównych dowodów w sprawie, w której Kucharski występuje w charakterze oskarżonego . Postawiono mu zarzut stosowania gróźb bezprawnych pod adresem Roberta Lewandowskiego .

Nagranie rozmowy Lewandowski - Kucharski. "Czyli teraz to grozisz mi, tak?". Wideo

Kluczowe nagranie bez "znamion autentyczności"? Kucharski rzuca nowe światło na sprawę