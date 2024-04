Kto poprowadzi Cracovię? Związek wyjaśnia. „Nie ma od tego odstępstw”

Po remisie 2:2 z ŁKS Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii uznał, że krakowski zespół potrzebuje zmian. Jacka Zielińskiego, który pracował niemal 2,5 roku zastąpił właśnie Kroczek. Ten szkoleniowiec jest wpisany na oficjalnej stronie klubu jako pierwszy trener.

Tyle że oficjalnie nie może pełnić tej funkcji, czyli na przykład nie będzie na oficjalnych konferencjach pomeczowych. Oczywiście na co dzień poprowadzi treningi, ustali taktykę i dobierze skład czy wskaże zmiany. Na ławce rezerwowych podczas meczu też może być, ale nie jako pierwszy trener. Tę rolę będzie pełnił Jasik.

A wszystko to dlatego, że Kroczek nie ma licencji UEFA Pro wymaganej przez PZPN do prowadzenia drużyn w pierwszej lidze i ekstraklasie. Szkoleniowiec ma licencję UEFA A, która uprawnia do prowadzenia zespołów w niższych ligach. Przepisy związku przewidują dwa wyjątki, w których trener może objąć drużynę ekstraklasy bez wymaganych dokumentów.

Dawid Kroczek musi czekać na wyniki egzaminów

Szkoleniowiec musi być uczestnikiem kursu na licencję UEFA Pro w Szkole Trenerów PZPN. Tego warunku Kroczek nie spełnia, choć być może do końca miesiąca sytuacja się zmieni. Szkoleniowiec przystąpił bowiem do egzaminów i jeśli je zda, zostanie uczestnikiem kursu UEFA Pro. - Wtedy będzie mógł prowadzić zespół w ekstraklasie. Wyników egzaminów jeszcze nie ma, ale powinny być ogłoszone do końca miesiąca. A kurs ma ruszyć w czerwcu - mówi Piotr Grzelak, zastępca dyrektora Szkoły Trenerów PZPN.

Jeśli Kroczek zda egzamin i wyniki będą do końca kwietnia, to wtedy oficjalnie jako pierwszy trener poprowadzi Cracovię w meczu 31. kolejki z Górnikiem Zabrze (3 maja). Tą drogą jako uczestnicy kursu UEFA Pro zespoły ekstraklasy objęli np. Adrian Siemieniec (Jagiellonia), Dawid Szwarga (Raków) czy Kamil Kuzera (Korona).

Drugim wyjściem jest możliwość prowadzenia drużyny przez pierwszego asystenta zwolnionego trenera. Tyle że Kroczek w Cracovii odpowiadał za tworzenie drużyny rezerw i nawet nie był w sztabie szkoleniowym Jacka Zielińskiego. Krakowski klub to wyjście wykorzystał do tego, by zgłosić jako głównego trenera Tomasza Jasika. I to on oficjalnie będzie pierwszym szkoleniowcem Cracovii podczas spotkania z Jagiellonią. Taką samą drogą poszedł ŁKS. Po zwolnieniu Piotra Stokowca zespół objął jego asystent Marcin Matysiak. Zresztą ten szkoleniowiec, tak samo jak Kroczek, oczekuje na wyniki egzaminów na kurs UEFA Pro.

- Innych odstępstw nie ma. Jedyną drogą dla trenera Kroczka, by oficjalnie mógł prowadzić Cracovię, jest dostanie się na kurs - podkreśla zastępca dyrektora Szkoły Trenerów PZPN.

W niedzielę Cracovię czeka bardzo trudne spotkanie - zagra na wyjeździe z liderem Jagiellonią. Po wynikach sobotnich meczów ma tyle samo punktów (29), co Puszcza Niepołomice, która jest ostatnim zespołem nad strefą spadkową.

