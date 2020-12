Prawdopodobnie większość z nas zdążyła już rozpakować świąteczne podarki. Niektóre z nich były trafione, inne zapewne nie. Podobnie jest z rzutami karnymi, które w świecie futbolu często uważa się za "prezenty" podarowane przez ekipę rywala. Kto w tym sezonie otrzymał ich dotąd najwięcej?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: Bycie dumnym Polakiem grającym za granicą jest czymś wspaniałym. wideo INTERIA.TV

Rzut karny to "prezent", z którym trzeba się należycie obchodzić, by rzeczywiście mógł przysporzyć sporo radości. Wybitnym specjalistą w zakresie egzekucji "jedenastek" jest Piłkarz Roku FIFA i UEFA - Robert Lewandowski. O kunszcie kapitana polskiej kadry w zakresie strzałów "z wapna" pisał jakiś czas temu na łamach Interii Wojciech Górski ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Reklama

"Lewego" próżno jednak szukać wśród najlepszych wykonawców karnych w tym sezonie, jeśli za główne kryterium obierzemy liczbę strzelonych goli. Snajper Bayernu Monachium zachował wprawdzie 100 procent skuteczności, lecz do "jedenastek" podchodził w tym sezonie Bundesligi zaledwie dwukrotnie - w meczach z Herthą Berlin oraz Schalke. Ogółem na korzyść mistrzów Niemiec podyktowano trzy rzuty karne. Jeden z nich padł łupem Thomasa Muellera, który - podobnie jak Lewandowski - nie pomylił się.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!



Najczęściej - bo aż siedmiokrotnie - do rzutów karnych podchodził w tym sezonie snajper Leicester City - Jamie Vardy. Sześć z siedmiu jego prób zakończyło się golami, co na ten moment daje mu tytuł najskuteczniejszego egzekutora "jedenastek" w kampanii 2020/21. Pięcioma trafieniami mogą się poszczycić Mohamed Salah (Liverpool), Gael Kakuta (RC Lens), Memphis Depay (Olympique Lyon) i Carlos Soler (Valencia), który dzięki rzutom karnym zanotował hat-tricka w wygranym 4-1 meczu ligowym z Realem Madryt.

Jeśli popatrzymy na statystyki zespołowe - najwięcej (dziewięć) rzutów karnych wywalczyła ekipa Leicester City. Dały one "Lisom" osiem goli. Sześć razy do siatki trafiał wspomniany już Vardy, a dwa gole dołożył także Youri Tielemans. "Prezenty" od rywali często otrzymywali również piłkarze: Realu Valladolid (siedem karnych, sześć wykorzystanych), Olympique Lyon (siedem karnych, wszystkie wykorzystane), RC Strasbourg (siedem karnych, wszystkie wykorzystane).

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

O tym, że karny to nie zawsze pewna bramka przekonali się zawodnicy FC Metz oraz AC Milan. Francuzi z siedmiu "jedenastek" strzelili cztery gole, natomiast Włosi zdobyli pięć bramek przy ośmiu próbach.

Kontynuując wątek włoski - to właśnie w Serie A sędziowie jak dotąd najrzadziej wskazywali "na wapno". Jest to o tyle ciekawe, że w minionym sezonie sytuacja była zupełnie odwrotna. Arbitrzy podyktowali wtedy łącznie 152 "jedenastki", co stanowiło nowy rekord ligi.

Karne podyktowane w pięciu najlepszych ligach Europy:

Serie A 47

Bundesliga 49

Premier League 57

La Liga 60

Ligue 1 78

Drużyny z TOP 5, które otrzymały najwięcej rzutów karnych:

Leicester City 9 (8 wykorzystanych)

AC Milan 8 (5)

Olympique Lyon 7 (7)

RC Strasbourg 7 (7)

Real Sociedad 7 (6)

FC Metz 7 (4)

RC Lens 6 (6)

Borussia Moenchengladbach 6 (6)



FC Lotient 6 (5)

RB Lipsk 6 (5)



AS Monaco 5/5

Real Valladolid 5 (5)

Liverpool 5 (5)

Villarreal 5 (5)

PSG 5 (5)

Manchester United 5 (4)

Juventus 5 (4)

FC Nantes 5 (4)

Piłkarze z TOP 5, którzy najczęściej egzekwowali rzuty karne:

Jamie Vardy (Leicester City) 7 (6)

Mohamed Salah (Liverpool) 5 (5)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 5 (5)

Carlos Soler (Valencia) 5 (5)

Memphis Depay (Olympique Lyon) 5 (5)

Gale Kakuta (RC Lens) 5 (5)

Bruno Fernandes (Manchester United) 5 (4)

Cristiano Ronaldo (Juventus) 5 (4)

Lars Stindl (Borussia Moenchengladbach) 4 (4)

Callum Wilson (Newcatsle United) 4 (4)

Gerard Moreno (Villarreal) 4 (4)

Jordan Veretout (AS Roma) 4 (4)

Kylian Mbappe (PSG) 4 (4)

Boulaye Dia (Stade Reims) 4 (4)

Wissam Ben Yedder (AS Monaco) 4 (4)

Max Kruse (Union Berlin) 4 (3)

Jorginho (Chelsea) 4 (3)

Franck Kessie (AC Milan) 4 (3)

Zlatan Ibrahimović (AC Milan) 4 (2)

Opracował: Tomasz Brożek

Zdjęcie Robert Lewandowski wykonywanie rzutów karnych doprowadził niemal do perfekcji / TOBIAS SCHWARZ / AFP

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.