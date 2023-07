Krzysztof Piątek zrezygnował z gry w Lidze Mistrzów. Wyjawił dwa powody

W miniony wtorek Krzysztof Piątek podpisał trzyletni kontrakt z Istanbul Basaksehir . To piąta ekipa poprzedniego sezonu tureckiej ekstraklasy. Drużyna zajęła pierwszą lokatę spośród tych, które nie były premiowane startem w europejskich pucharach .

Okazuje się jednak, że "Il Pistolero" miał szansę zagrać w fazie grupowej Ligi Mistrzów . Ostatecznie do takiego scenariusza w tym sezonie nie dojdzie. Dlaczego?

Krzysztof Piątek: Chcę wrócić do reprezentacji Polski i regularnie w niej grać

- Spotkałem się z przedstawicielami Galatasaray i Trabzonsporu, ale wolałem Basaksehir. Z Europy do Turcji ściągają naprawdę wielcy gracze. Swoje gwiazdy mają Fenerbahce czy Galatasaray, ale myślę, że Basaksehir będzie walczył o tytuł. Test zespół, który co sezon bierze udział w wyścigu o mistrzostwo. Tak samo będzie teraz - powiedział polski napastnik w wywiadzie dla "AA Spor".

- Reprezentacja Polski ma naprawdę klasowych napastników. Grają w markowych klubach. W drużynie narodowej do tej pory dobrze sobie radziłem. Miałem swój wkład w awans do mistrzostw Europy i mistrzostw świat. Chcę wrócić do reprezentacji i regularnie w niej grać. Dlatego jestem dzisiaj w Basaksehir - wytłumaczył 28-letni snajper.