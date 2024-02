Krzysztof Piątek z kolejnym golem. Kapitalna forma Polaka w Turcji

Początek przygody w tureckim Basaksehirze Istanbul Krzysztof Piątek miał wyjątkowo nieudany. Jednak jak się już rozkręcił, to zaczął strzelać bramki regularnie. Obecnie reprezentant Polski jest jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie. Doceniają go eksperci, ale także fanatyczni tureccy kibice, którzy trzy razy z rzędu wybrali go najlepszym piłkarzem miesiąca!