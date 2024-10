Krzysztof Piątek się nie zatrzymuje. Kolejny gol, znakomita forma Polaka

Krzysztof Piątek przed poprzednim sezonem zdecydował się na radykalną, ale jak się okazuje, bardzo potrzebną zmianę. Polak, który w przeszłości zachwycał na boiskach Serie A, przeniósł się bowiem do Turcji i związał się umową z Basaksehirem do 2026 roku. Już po pierwszym sezonie na tureckich boiskach pojawiały się plotki, że być może napastnik reprezentacji Polski zmieni pracodawcę i przeniesie się do któregoś z tych największych tureckich gigantów.

