Krzysztof Piątek nie do zatrzymania. Znowu uderzył. Idzie na absolutny rekord

Krzysztof Piątek nie potrzebował dużo czasu na adaptację w nowym otoczeniu. Latem tego roku został zawodnikiem katarskiego Al-Duhail i niemal z marszu zaczął trafiać do siatki. Na koncie zgromadził już siedem goli. W poniedziałek zdobył kolejną bramkę w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Jeśli utrzyma dobry rytm, ma realna szansę, by stać się najskuteczniejszym polskim strzelcem w historii tych rozgrywek.

Krzysztof Piątek (z lewej) w barwach katarskiego Al-Duhail SC
Krzysztof Piątek (z lewej) w barwach katarskiego Al-Duhail SCNoushad ThekkayilAFP

Krzysztof Piątek otworzył wynik meczu Al-Wahda Abu Zabi - Al-Duhail SC w ramach trzeciej kolejki azjatyckiej Ligi Mistrzów. Trafił do siatki w 20. minucie gry. Jego zespół przegrał jednak wyjazdowe spotkanie 1:3.

Dla Polaka to drugi gol w tych rozgrywkach. Na listę strzelców wpisał się również w poprzedniej kolejce. Pokonał wówczas bramkarza Al-Ahli (2:2). Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

Piątek w roli snajpera na Półwyspie Arabskim. Kolejny gol Polaka w azjatyckiej Lidze Mistrzów

Latem tego roku Piątek przeszedł do Al-Duhail z tureckiego Basaksehir za 10 mln euro. Na Półwyspie Katarskim zaadaptował się błyskawicznie. Wielu obserwatorów zarzuca mu jednak, że na sportową emeryturę zdecydował się zbyt wcześnie.

W bieżącym sezonie rozegrał w katarskim zespole 10 meczów. Za każdym razem rozpoczynał spotkanie w wyjściowej jedenastce, tylko raz został zmieniony. Zdobył siedem bramek.

Jeśli nie przestanie strzelać w Lidze Mistrzów, ma szansę stać się najskuteczniejszym Polakiem w tych rozgrywkach (patrz zestawienie poniżej).

    Selekcjoner Jan Urban powołał 30-letniego snajpera na oba dotychczasowe zgrupowania kadry. Pozwolił mu zagrać tylko w towarzyskiej potyczce z Nową Zelandią (90 minut). "Il Pistolero" przez część komentatorów został uznany najsłabszym piłkarzem meczu.

    Polscy strzelcy w azjatyckiej Lidze Mistrzów:

    1. Adrian Mierzejewski (Al-Nassr, Sydney FC) - 4 gole

    2. Jakub Świerczok (Nagoya Grampus) - 3

    3. Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) - 2

      Polski piłkarz w czerwonym stroju z numerem 23 biegnie za piłką na murawie podczas meczu, w tle widoczni są inni zawodnicy i osoby obsługi technicznej.
      Krzysztof PiątekFoto OlimpikAFP
      Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 23 unosi głowę i ręce do góry, wyrażając emocje podczas meczu, w tle rozmazani kibice i elementy stadionu.
      Krzysztof PiątekFoto OlimpikAFP
