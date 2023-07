Krzysztof Piątek już strzela. Pierwszy gol "Il Pistolero" na tureckiej ziemi

28-letni napastnik podpisał w mijającym tygodniu kontrakt z Istanbul Basaksehir . To piąta drużyna tureckiej ekstraklasy. Umowa zachowuje ważność do połowy 2026 roku .

Piątek już strzela w barwach nowego zespołu. Liczy na powrót do reprezentacji Polski

- Spotkałem się z przedstawicielami Galatasaray i Trabzonsporu, ale wolałem Basaksehir. Z Europy do Turcji ściągają naprawdę wielcy gracze. Swoje gwiazdy mają Fenerbahce czy Galatasaray, ale myślę, że Basaksehir będzie walczył o tytuł. To zespół, który co sezon bierze udział w wyścigu o mistrzostwo. Tak samo będzie teraz - powiedział Piątek w wywiadzie dla "AA Spor".