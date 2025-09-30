Partner merytoryczny: Eleven Sports

Krzysztof Piątek bohaterem, szaleństwo na trybunach. Cudowne trafienie w hicie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Decyzja Krzysztofa Piątka o przenosinach do katarskiego Al Duhail wywołała wielkie poruszenie wśród kibiców. Wielu z nich było rozczarowanych, iż napastnik zdecydował się na "pożegnanie z poważnym futbolem". W Katarze jak na razie odnajduje się świetnie, o czym świadczą jego liczby. W poniedziałek został bohaterem drużyny, notując kolejne trafienie w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Krzysztof Piątek został bohaterem drużyny w meczu AFC Ligi Mistrzów
Krzysztof Piątek został bohaterem drużyny w meczu AFC Ligi MistrzówIMAGO/NEWSPIX.PL / x.comNewspix.pl

Po dwóch świetnych sezonach w tureckim Basaksehirze wielu kibiców wierzyło, że Krzysztof Piątek odbudował swoją karierę i stać go jeszcze na jakiś epizod w "poważnym europejskim futbolu". Zainteresowanych sprowadzeniem reprezentanta Polski nie brakowało. Ten zdecydował się jednak ku rozczarowaniu wielu fanów na przyjęcie oferty z Kataru.

Krzysztof Piątek czaruje w Katarze. Transfer już się spłaca

30-latek podpisał w lipcu kontrakt z Al-Duhail, który gwarantował mu zarobki nieporównywalnie większe od tych, na jakie mógł liczyć w Europie. W nowej drużynie odnalazł się błyskawicznie, czego najlepszym dowodem są jego liczby.

Zobacz również:

Jan Bednarek i Jakub Kiwior
Piłka nożna

Kiwior z Bednarkiem wciąż błyszczą, świetne wieści dla kadry. Szalony mecz Porto

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    W ośmiu spotkaniach w katarskiej drużynie Piątek zanotował pięć trafień, a swój dorobek poprawił jeszcze w poniedziałek. Dość powiedzieć, że został bohaterem drużyny, ratując remis w starciu z Al Ahli w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

    DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 29.09.2025. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

    Piątek bohaterem Al Duhail. Gol na wagę remisu z gigantem

    Al Duhail niespodziewanie objęło prowadzenie w 25. minucie za sprawą bramki Edmilsona Juniora. Na przerwę schodziło jednak przy niekorzystnym wyniku - gole dla gości strzelili Matheus Goncalves i Riyad Mahrez. Na szczęście Katarczycy mogli liczyć na Krzysztofa Piątka.

    Już trzy minuty po zmianie stron Polak skorzystał z dośrodkowania Edmilsona Juniora, a po jego kapitalnym uderzeniu głową piłka zatrzepotała w siatce. Wynik zmienił się na 2:2, a trafienie Polaka poderwało na nogi kibiców. Spotkanie ostatecznie skończyło się podziałem punktów, choć Al Ahli uchodziło za faworyta.

    Chociaż Piątek nigdy w karierze nie zagrał w Lidze Mistrzów, w azjatyckiej ma na koncie już trzy występy, w których strzelił dwa gole. Jego transfer do Al Duhail błyskawicznie zaczął się spłacać.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski zagra we Włoszech? Sensacyjna wiadomość, klub zrobił pierwszy krok

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Krzysztof Piątek
    Krzysztof PiątekPiotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden z nich upada na murawę starając się utrzymać równowagę, drugi stoi stabilnie, z wyciągniętym ramieniem. W tle widoczna publiczność oraz elektroniczne tablice reklamowe.
    Krzysztof Piątek w barwach Al DuhailIMAGO/NOUSHADNewspix.pl
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja