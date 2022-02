14 lutego, podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny, doszło do eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych Nitroerg w Krupskim Młynie w województwie śląskim. Jeden z budynków produkcyjnych został doszczętnie zniszczony, a wybuch było słychać w promieniu wielu kilometrów od zakładu.

Ruszyły poszukiwania dwóch osób, które były zatrudnione w fabryce. Niestety, obie z nich nie żyją . To mężczyźni w wieku 32 i 43 lat. "W tym trudnym czasie bądźmy myślami z najbliższymi naszych kolegów. Dla Zarządu Nitroergu bezpieczeństwo pracowników to priorytet, a każdy wypadek i każdy poszkodowany pracownik to tragedia" - przekazano w oficjalnym komunikacie.



W wybuchu w fabryce na Śląsku zginął 32-letni piłkarz Sparty Twaróg

Ujawniono tożsamość młodszej z ofiar. Okazuje się, że to Krzysztof Fuchs, wiceprezes i kapitan B-klasowego LKS-u Sparty Twaróg. W poprzednich sezonach występował też w LKS Żyglin Miasteczko Śląskie i OTKKF Na Wzgórzu Świętochłowice.

Przykre informacje potwierdzono na profilu w mediach społecznościowych Sparty.

Z przykrością i wielkim żalem informujemy o tragicznej śmierci w wybuchu w zakładach NitroErg Krupski Młyn, naszego kolegi, zawodnika, kapitana i wiceprezesa naszego Klubu ś.p. Krzysztofa Fuchsa. W tej tragicznej chwili składamy głębokie wyrazy współczucia dla rodziny Krzysia - napisano.

"Pozostaniesz w naszej pamięci jako kapitan, który zawsze dawał z siebie wszystko i chciał żeby inni też dawali wszystko. Dla Ciebie będziemy walczyć o ten awans, którego tak chciałeś i dążyłeś jako zawodnik, kapitan i wiceprezes 'Sparty'. Do zobaczenia na innych boiskach i kibicuj nam" - czytamy w dalszej części wpisu.

W komentarzach internauci przekazali słowa wsparcia oraz i złożyli kondolencje bliskim zmarłego. "Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla rodziny", "Serdeczne współczucia dla rodziny", "Kondolencje dla rodziny Krzysztofa! Dla całej społeczności klubu wyrazy współczucia", "Wiadomość o śmierci Krzysztofa była dla nas wszystkich wielkim szokiem i smutkiem. Wyrazy współczucia i żalu Rodzinie oraz najbliższym" - czytamy.



W związku z tragicznym wydarzeniem zarząd fabryki zadecydował o wprowadzeniu żałoby, która potrwa do 18 lutego.