Gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie obecnie przebywa Grzegorz Krychowiak, to z odpowiedzią pospieszył... on sam. Reprezentant Polski, korzystając z przerwy w rozgrywkach ligowych, ponownie udał się na wypoczynek do Afryki.

Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 57% Anita Włodarczyk 43%

głosów: 20510

Tym razem odnajdujemy go w północnej Rwandzie przy granicy z Demokratyczną Republiką Konga. Podczas wycieczki do Narodowego Parku Wulkanów zrobił sobie zdjęcie z gorylami górskimi, które są gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

Krychowiak "okrzyczany" przez goryla

"Kiedy krzyczy na ciebie goryl... Na szczęście to tylko malec" - podpisał fotkę "Krycha". Rzeczywiście na obrazku wydaje się, że mały gorylek ma do Polaka jakieś pretensje. Drugi, zapewne jeden z rodziców, siedzi nieopodal odwrócony tyłem.



W ostatnim czasie to nie pierwsza wyprawa Krychowiaka na Czarny Ląd. W ubiegłym roku furorę w sieci robiła fotka z Kenii. Co przedstawiała? Piłkarz wraz z małżonką siedzi przy stoliku przed domem - oboje w szlafrokach - podczas gdy jedna z dwóch uchwyconych na obrazku żyraf pije z trzymanej przez niego filiżanki.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sergio Aguero: Ostatnią bramkę w karierze strzeliłem Realowi Madryt. WIDEO © 2021 Associated Press

FK Krasnodar, którego zawodnikiem jest obecnie "Krycha", zajmuje w ligowej tabeli piąte miejsce. Do liderującego Zenita St. Petersburg traci dziewięć punktów.



Liga rosyjska - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

W rundzie jesiennej 31-latek rozegrał 15 spotkań w Premier Lidze, zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty.

UKi



Instagram Post

CZYTAJ TEŻ: Krychowiak wykpiony za stylizację. "Męskich ciuchów nie masz"?