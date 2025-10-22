Krychowiak wraca do Polski. Niewiarygodne, gdzie zagra. Już wszystko jasne

W CV Grzegorza Krychowiaka znajdziemy marki, takie jak Sevilla, Paris Saint-Germain czy West Bromwich Albion. Ostatnim pracodawcą stukrotnego reprezentanta Polski był cypryjski klub Anorthosis Famagusta. Spędził tam cały poprzedni sezon, rozgrywając w barwach "Starej Damy" 21 spotkań i notując dwa gole oraz asystę.

Od lipca Krychowiak pozostawał wolnym zawodnikiem. Pozostawał, ponieważ zgodnie z wieściami "WP SportoweFakty" 35-latek dołączył do drużyny Mazura Radzymin. To klub występujący w warszawskiej lidze okręgowej, którego właścicielem i czynnym zawodnikiem jest popularny raper Quebonafide, czyli Jakub Grabowski. W zespole występuje także Jakub Rzeźniczak.

Choć nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnego potwierdzenia transferu, cytowane źródło jest pewne. Co więcej, Krychowiak został już zgłoszony do rozgrywek - tym samym wygląda na to, że "Krycha" nie wybiera się jeszcze na futbolową emeryturę, o czym spekulowano w ostatnich miesiącach.

US Cremonese - Udinese Calcio. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Grzegorz Krychowiak wraca do grania. Wszystko u boku słynnego rapera

Mazur Radzymin w tabeli Keeza Ligi Okręgowej (grupa Warszawa I) zajmuje obecnie ósmą pozycję, mając w swym dorobku 16 pkt. Potencjalny debiut Krychowiaka w nowych barwach może nastąpić już 25 października, kiedy jego drużyna zmierzy się z trzecią ekipą Polonii Warszawa. Trzeba przyznać, że kilka tygodni temu cały ten scenariusz mógł wydawać się wręcz abstrakcyjny...

Warto nadmienić, że Quebonafide, właściciel zespołu, jest od dawna znany jako pasjonat piłki. Kilka lat temu był chociażby członkiem kadry KTS Weszło, a w 2021 roku zasłynął zasponsorowaniem koszulek zespołowi Orła Źlinice - klubu znajdującego się w zasadzie po sąsiedzku z jego wytwórnią QueQuality. Na tym wszystkim jego okołofutbolowe pomysły zapewne się nie skończą.

Grzegorz Krychowiak Andrzej Iwańczuk East News

Grzegorz Krychowiak AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP