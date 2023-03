Spora wpadka zespołu Krychowiaka, Polak się nie popisał

Al Shabab jest w ścisłej czołówce saudyjskiej Premier League i wciąż ma szanse nawet na mistrzotwo kraju . W sobotę grał u siebie z będącym w strefie spadkowej Al Adalh i do przerwy wszystko układało się po mysli zespołu Krychowiaka . Jego drużyna prowadziła po golu Aarona Boupendzy , a wszystko co najgorsze miało przyjść dopiero po zmianie stron.

Po godzinie gry Al Shabab miał rzut wolny w okolicy pola karnego gości. Po nie najlepszym dośrodkowaniu piłka została wybita przed szesnastkę, a tam przejął ją David Tijanić. Piłkarz znany w Polsce z gry dla Rakowa Częstochowa ruszył w kierunku drugiej bramki, a wymownym obrazkiem byli goniący go piłkarze gości. Chociaż tutaj wypadałoby raczej napisać "goniący", bo z pewnością nie był to powrót do obrony znany z piłkarskich podręczników. Niestety, głównym truchtającym był właśnie Krychowiak. Ostatecznie Tijanić samodzielnie wykończył akcję i dał swojej drużynie remis.