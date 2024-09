Krychowiak otrzymał oficjalną ofertę i rozpoczął rozmowy. Zaskakujący kierunek

Krychowiak może kontynuować karierę na Cyprze. Jest oferta, rozmowy ruszyły

- Widzę, że Grzesio wciąż ma w sobie mnóstwo zapału, chęci i ten ogień. Ciągle stać go na dobrą grę w dobrym klubie. Obecnie z żoną Celią syn przebywa we Francji. Pozostaje w treningu, jest gotów na podjęcie nowych wyzwań. Propozycje padają. Nie wiem, na ile konkretne, ale sądzę, że do końca tygodnia, może do pierwszych dni przyszłego, przyszłość Grzesia się wyjaśni - mówił przed kilkoma dniami ojciec piłkarza, Edward Krychowiak, cytowany przez "Fakt".