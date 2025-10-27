Krychowiak nadał tajemniczy komunikat. Media: Piłkarz kończy karierę

Przed laty Grzegorz Krychowiak występował w zespołach, takich jak FC Nantes, Bordeaux, Sevilla, Paris Saint-Germain czy West Bromwich Albion. Przy okazji zanotował równo sto występów z orzełkiem na piersi, po czym zakończył reprezentacyjną karierę.

Wszystko to nie przeszkodziło mu, aby w wieku 35 lat zostać piłkarzem Mazura Radzymin. Klub ten rywalizuje w Keeza Lidze Okręgowej (grupa Warszawa I). Jego właścicielem i czynnym zawodnikiem jest Jakub Grabowski, czyli "Quebonafide". Krychowiak trafił do tej drużyny jako wolny agent, po wygaśnięciu umowy z cypryjskim Anorthosisem, gdzie spędził ostatni sezon.

Na niego muszą uważać Polacy. Ekspert wskazał nazwisko Litwina. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tego nikt się nie spodziewał. Tajemnicze wideo z Krychowiakiem w roli głównej

W sobotę 25 października defensywny pomocnik zadebiutował w wyjściowym składzie Mazura Radzymin. Jego obecność na boiskach okręgówki wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów i kibiców. I nic dziwnego, w końcu niezbyt często zdarza się, że piłkarz tej klasy występuje na szóstym poziomie rozgrywkowym.

Trudno przewidzieć, jak długo może potrwać przygoda Grzegorza Krychowiaka w zespole "Quebonafide". Czy możliwym jest scenariusz, w którym były kadrowicz przejdzie na emeryturę równo pięć dni po dołączeniu do Mazura?

Takie przypuszczenia można snuć po krótkim materiale wideo, jaki ukazał się w mediach społecznościowych samego piłkarza. 35-latek - siedzący nad stawem w malowniczym krajobrazie - został dostrzeżony przez Krzysztofa Stanowskiego. Chwilę później piłkarz rzucił: - Łowię rybki na emeryturze, czas na nowe doświadczenia.

Rozwiń

AKTUALIZACJA:

Jak podał portal "WP SportoweFakty", w ten sposób Krychowiak faktycznie ogłosił zakończenie kariery. "Był to ostatni mecz zawodnika i w poniedziałek 27 października oficjalnie kończy karierę. Z otoczenia zawodnika słyszymy, że Krychowiak ma mnóstwo pomysłów na działalność poza boiskiem. Dalej będzie prowadził swoje biznesy, ale równolegle rozpoczął nowe projekty" - czytamy.

Oprócz tego dowiadujemy się, że w listopadzie odbędzie się premiera filmu o piłkarskiej przygodzie 35-latka, w której działo się wiele. Były reprezentant Polski planuje także ukończenie kursu trenera i dyrektora sportowego. Niewykluczone także, że ruszy z własnym podcastem.

Najwięcej meczów w karierze Grzegorz Krychowiak rozegrał dla Stade Reims (132). Na drugim miejscu w tym zestawieniu jest Lokomotiv Moskwa (109), a podium uzupełnia Sevilla (90). W stu występach dla reprezentacji Polski zdobył pięć bramek. Przez lata Krychowiak był bardzo ważnym elementem kadry. Wielu kibiców z pewnością pamięta ikoniczne momenty z jego udziałem, jak chociażby wykorzystany rzut karny w 1/8 finału mistrzostw Europy przeciwko Szwajcarii w 2016 roku. Biorąc pod uwagę wszystkie klubowe spotkania w każdych zespołach i rozgrywkach, nasz rodak łącznie zagrał 520 meczów, w których strzelił 61 goli i zanotował 36 asyst.

Krychowiak podjął decyzję ws. zakończenia kariery Kirill Kudryavtsev AFP

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News

Grzegorz Krychowiak (zdj. archiwalne) Grzegorz Wajda/REPORTER East News