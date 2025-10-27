Krychowiak nadał tajemniczy komunikat. Media: Piłkarz kończy karierę
Po odejściu z cypryjskiego Anorthosisu Grzegorz Krychowiak wrócił do Polski. Nie do Ekstraklasy, a... okręgówki. Stukrotny kadrowicz zasilił barwy zespołu Mazura Radzymin, którego właścicielem jest popularny raper "Quebonafide". Tymczasem pięć dni po ogłoszeniu transferu w mediach społecznościowych piłkarza pojawiło się bardzo tajemnicze nagranie dotyczące zakończenia kariery. Według medialnych doniesień Krychowiak faktycznie odwiesił buty na kołek.
Przed laty Grzegorz Krychowiak występował w zespołach, takich jak FC Nantes, Bordeaux, Sevilla, Paris Saint-Germain czy West Bromwich Albion. Przy okazji zanotował równo sto występów z orzełkiem na piersi, po czym zakończył reprezentacyjną karierę.
Wszystko to nie przeszkodziło mu, aby w wieku 35 lat zostać piłkarzem Mazura Radzymin. Klub ten rywalizuje w Keeza Lidze Okręgowej (grupa Warszawa I). Jego właścicielem i czynnym zawodnikiem jest Jakub Grabowski, czyli "Quebonafide". Krychowiak trafił do tej drużyny jako wolny agent, po wygaśnięciu umowy z cypryjskim Anorthosisem, gdzie spędził ostatni sezon.
Tego nikt się nie spodziewał. Tajemnicze wideo z Krychowiakiem w roli głównej
W sobotę 25 października defensywny pomocnik zadebiutował w wyjściowym składzie Mazura Radzymin. Jego obecność na boiskach okręgówki wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów i kibiców. I nic dziwnego, w końcu niezbyt często zdarza się, że piłkarz tej klasy występuje na szóstym poziomie rozgrywkowym.
Trudno przewidzieć, jak długo może potrwać przygoda Grzegorza Krychowiaka w zespole "Quebonafide". Czy możliwym jest scenariusz, w którym były kadrowicz przejdzie na emeryturę równo pięć dni po dołączeniu do Mazura?
Takie przypuszczenia można snuć po krótkim materiale wideo, jaki ukazał się w mediach społecznościowych samego piłkarza. 35-latek - siedzący nad stawem w malowniczym krajobrazie - został dostrzeżony przez Krzysztofa Stanowskiego. Chwilę później piłkarz rzucił: - Łowię rybki na emeryturze, czas na nowe doświadczenia.
AKTUALIZACJA:
Jak podał portal "WP SportoweFakty", w ten sposób Krychowiak faktycznie ogłosił zakończenie kariery. "Był to ostatni mecz zawodnika i w poniedziałek 27 października oficjalnie kończy karierę. Z otoczenia zawodnika słyszymy, że Krychowiak ma mnóstwo pomysłów na działalność poza boiskiem. Dalej będzie prowadził swoje biznesy, ale równolegle rozpoczął nowe projekty" - czytamy.
Oprócz tego dowiadujemy się, że w listopadzie odbędzie się premiera filmu o piłkarskiej przygodzie 35-latka, w której działo się wiele. Były reprezentant Polski planuje także ukończenie kursu trenera i dyrektora sportowego. Niewykluczone także, że ruszy z własnym podcastem.
Najwięcej meczów w karierze Grzegorz Krychowiak rozegrał dla Stade Reims (132). Na drugim miejscu w tym zestawieniu jest Lokomotiv Moskwa (109), a podium uzupełnia Sevilla (90). W stu występach dla reprezentacji Polski zdobył pięć bramek. Przez lata Krychowiak był bardzo ważnym elementem kadry. Wielu kibiców z pewnością pamięta ikoniczne momenty z jego udziałem, jak chociażby wykorzystany rzut karny w 1/8 finału mistrzostw Europy przeciwko Szwajcarii w 2016 roku. Biorąc pod uwagę wszystkie klubowe spotkania w każdych zespołach i rozgrywkach, nasz rodak łącznie zagrał 520 meczów, w których strzelił 61 goli i zanotował 36 asyst.