Królewski zapowiada awanturę. Ma już dosyć, UEFA może wkroczyć do akcji

O sytuacji Wisły zaraz może dowiedzieć się Europa. Królewski chce to zrobić

"Pewnie pójdziemy do UEFA, pójdziemy jeszcze dalej. Natomiast szanse na wygranie czegokolwiek w tej sprawie są trudne. No bo bardzo ciężko jest dzisiaj dyskutować o bezpieczeństwie, jak wymyślają tego rodzaju powody. I pewnie takie procesy trwałyby bardzo długo. To też nie jest tak, że zgłoszenie uwag do Komisji to jest dla Wisły Kraków bez kosztowa sprawa. Za każdą rzecz, którą my zgłaszamy, musimy płacić za rozpatrywanie. Lepiej te parę tysięcy złotych przeznaczyć na coś bardziej ważnego, niż cały czas otrzymywać odmowy" - zapowiedział.