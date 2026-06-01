"Król Aptek" nie zamierza oszczędzać. 8 mln złotych. Wieczysta chce gwiazdy

Sytuacja wokół Wieczystej Kraków, na przestrzeni kilku tygodni, zmieniła się o 180 stopni. Jeszcze niedawno wydawało się, że Wojciech Kwiecień, właściciel klubu, nie będzie dalej inwestował w zespół w takim stopniu jak dotychczas i marzenia o zbudowaniu wielkiej drużyny trzeba będzie odłożyć.

To już jednak nieaktualne. Najprawdopodobniej Wojciech Kwiecień, właściciel ponad 200 aptek w Polsce, nadal będzie wspierał Wieczystą i co więcej - według medialnych doniesień - nie zamierza oszczędzać na wzmocnieniach drużyny po wywalczeniu awansu do PKO Ekstraklasy.

Piłkarze swoje zadanie na boisku wykonali w niedzielny wieczór. W finale baraży wygrali 2:1 z Chrobrym Głogów i w kolejnym sezonie będą grać w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wystarczyło, że od tego sukcesu minęło kilka godzin, a już ruszyły spekulacje, kto może trafić do klubu sponsorowanego przez jednego z najbogatszych ludzi w kraju. Majątek Wojciecha Kwietnia szacuje się na około 500 milionów złotych. Właściciel ma zatem możliwości, by nie oszczędzać po sukcesie i wiele wskazuje na to, że tak właśnie się stanie.

Wieczysta Kraków. Polski biznesmen nie zamierza oszczędzać

Piotr Koźmiński z goal.pl poinformował, że działacze Wieczystej będą chcieli dokonać wzmocnień minimum trzema piłkarzami: obrońca, skrzydłowy i napastnik. Łącznie na te trzy transfery klub (licząc zarówno kwotę odstępnego jak i pensję) zamierza wydać nieco ponad 2 miliony euro, czyli ponad 8 milionów złotych. Dodajmy, że dotychczas Kwiecień na transfery do Wieczystej wydał około 10 milionów złotych,

Według Koźmińskiego działacze Wieczystej najwięcej chcą przeznaczyć na skrzydłowego i napastnika. Są gotowi zapłacić za transfer nawet po pół miliona euro i zapewnić zawodnikom pensję brutto w wysokości 300 tys. euro rocznie.

Szok, kto może zagrać w Wieczystej. Borek ujawnił nazwiska

Jeszcze ciekawsze informacje przedstawił natomiast Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego. Dziennikarz twierdzi, że podczas wizyty w klubie widział nazwiska piłkarzy, przymierzanych do gry w Wieczystej. Według Borka są to: gwiazda PKO Ekstraklasy (odchodząca z Jagiellonii) Pululu oraz wielokrotni reprezentanci Polski Dawid Kownacki i Karol Linetty.

Linetty gra obecnie dla tureckiego Kocaelispor, a Kownacki dla Herthy Berlin.

Afimico Pululu





