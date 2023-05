Antonio Carbajal miał 93 lata. W reprezentacji Meksyku występował przez 16 lat (1950-1966), rozgrywając 47 spotkań. W 1966 roku na stałe zapisał się na kartach historii piłkarskiego mundialu. To on jako pierwszy gracz w dziejach mógł się pochwalić występami na pięciu z rzędu turniejach mistrzostw świata. Dokonał tego właśnie w okresie od 1950 do 1966 roku. Zagrał zatem w Brazylii (1950), Szwajcarii (1954), Szwecji (1958), Chile (1962) oraz Anglii (1966).