Kariera Mychajło Mudryka ułożyła się wprost fatalnie. Ukrainiec, który za 70 milionów euro trafił do Chelsea, został zdyskwalifikowany przez angielską federację na cztery lata za stosowanie dopingu. W jego organizmie wykryto zakazane meldonium. Ukrainiec czeka obecnie na rozpatrzenie odwołania złożonego do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

Mudryk podczas przymusowej przerwy w karierze wywołuje ogrom kontrowersji - zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. 25-latek podpadł swoim rodakom, gdy poruszał się samochodem pomimo braku prawa jazdy odebranego mu za zbyt szybką jazdę.

W Polsce natomiast Mudryk "błysnął", gdy podczas gry w "Counter-Strike 2" uporczywie obrażał naszych rodaków. Reprezentant Ukrainy w wyjątkowo obelżywy sposób naśmiewał się z rzezi wołyńskiej oraz drugiej wojny światowej.

Mudryk w ostatnich tygodniach popadł również w problemy prawne. Media na całej Ukrainie donosiły o przegranym sporze ze swoim byłym agentem. Okazuje się, że to nie koniec kłopotów piłkarza, a jego portfel może uszczuplić się jeszcze bardziej.

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Problemy prawne Mudryka wciąż trwają. Jego majątkiem zajął się komornik

Były agent piłkarza Aleksiej Alechin założył sprawę przeciwko Mudrykowi o nieuregulowanie części prowizji należnej za transfer Ukraińca do Chelsea. Ostateczny werdykt w tej sprawie miała wydać już Izba Rozstrzygania Sporów Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. Wedle tego rozstrzygnięcia Mudryk winien jest swojemu byłemu agentowi 1,3 miliona euro z tytułu zwrotu środków za realizację umowy.

Nie jest to jednak koniec wydatków dla Mudryka. Ukraińska prasa donosi o roszczeniu ze strony firmy JDS Management Limited. Cypryjska firma znajdowała się w posiadaniu 30% praw do wizerunku zawodnika.

Spór cały czas trwa, lecz właściciel firmy Themis Sagirov zdradził szczegóły całego postępowania. Najnowsze doniesienia rysują jeszcze gorszy obraz sytuacji dla reprezentanta Ukrainy.

Decyzją brytyjskiego sądu jego aktywa zostały zamrożone, a komornik miał rozpocząć egzekucję należności. Według Ukraińców firma żąda od piłkarza kwoty ponad pięciu milionów funtów.

- Informuję, że decyzja o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zajęcie rachunków i zamrożenie majątku Mudryka stała się prawomocna i jest w trakcie realizacji. Sąd wydał stosowny nakaz i przekazał go do egzekucji komorniczej. Komornikowi udało się już zidentyfikować i zająć rachunki zawierające środki wystarczające do zabezpieczenia roszczenia - przekazał Sagirov cytowany przez portal "sport-express.ua".





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