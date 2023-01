Kpił z tego klubu, a teraz do niego dołączył! Musi się tłumaczyć kibicom

Polonia Warszawa to jeden z ważniejszych klubów w historii polskiego futbolu. Drużyna powstała w 1911 roku, a mistrzostwo kraju zdobyła dwukrotnie. Tyle samo razy wywalczyła też Puchar Polski. Dołożyła do tego także jeden Superpuchar.

Polonia Warszawa: Grzegorz Aftyka kpił z klubu, teraz do niego dołączył

Włodarze Polonii nie zamierzają jednak zadowalać się tym, co udało się do tej pory osiągnąć. Klub chce być aktywny na rynku transferowym i potwierdził właśnie pozyskanie Grzegorza Aftyki. To 24-letni piłkarz, który jest wychowankiem Legii Warszawa. Ostatnie lata spędził natomiast w Wigrach Suwałki i Puszczy Niepołomice.

"Wiem, że w internecie pojawiły się kontrowersje dotyczącego mojego prywatnego wpisu na Facebooku sprzed 10 lat. Nigdy nie było moim celem urażenie kogokolwiek. Jako 14-latek, będąc młodym sportowcem, rywalizowałem z kolegami nie tylko na boisku. Miałem kumpli również w Polonii. Uszczypliwości i przekomarzanie były wówczas na porządku dziennym, a efektem tego był właśnie krytykowany post. Jestem wdzięczny za możliwość gry w klubie z takimi tradycjami jak Polonia Warszawa. Każdą minutę treningu i meczu wykorzystam na to, żeby przekonać do siebie nie tylko trenera, ale też was, kibiców. Chcę pokazać swoją ambicję i profesjonalizm. Wszystko po to, żebyśmy na koniec sezonu na pytanie 'Gdzie jest Polonia?' mogli wspólnie odpowiedzieć, że jest w Fortuna 1. Lidze. Dziękuję za szansę i obiecuję, że dołożę wszelkich starań, żebyśmy mogli razem cieszyć się z awansu" - czytamy w tekście.