Kowalczyk wściekły po gali Złotej Piłki. Cisnął gromy w Szymona Marciniaka

Nikt już nie odbierze Złotej Piłki Ousmane'owi Dembele. Francuz został szóstym zawodnikiem trójkolorowych w historii, który sięgnął po to najbardziej prestiżowe indywidualne trofeum w piłce nożnej. Na drugim miejscu podium uplasował się Lamine Yamal, który tego samego wieczoru odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza do lat 21. Na najniższym stopniu podium uplasował się klubowy kolega Dembele, Vitinha.

Tegoroczny laureat dołączył więc do Karima Benzemy, Zinedine Zidane'a, Jean-Pierre Papina, Michela Platiniego i Raymonda Kopy Kopaszewskiego, jeśli chodzi o francuskich zwycięzców plebiscytu France Football. Z pewnością jeszcze rok temu mało kto by się spodziewał wygranej Dembele, który słynął wręcz z niesubordynacji, spóźnień i odpuszczania treningów.

Wygrana Ousmane'a Dembele zaskoczyła Kowalczyka

Na bieżąco przebieg gali Złotej Piłki relacjonowali dziennikarze "Weszło". W live na YouTube wystąpił m.in. Wojciech Kowalczyk. Kiedy przyszła pora na ogłoszenie tegorocznego laureata, były piłkarz od razu wiedział, jak zareagować. Przyznał, że to jest "nieprawdopodobne" i że spodziewałby się innego obrotu spraw.

- To jest nieprawdopodobne, bo mógłbyś sobie pomyśleć, że Złotą Piłkę szybciej trzy razy zdobędzie Kylian Mbappe, niż normalnie będzie zakwalifikowany do pierwszej pięćdziesiątki Dembele - powiedział "Kowal" w programie na żywo.

Kowalczyk uderza w Szymona Marciniaka. A zaraz słowa o Lewandowskim

Kilkanaście minut później, gdy rozmowa na temat wyników Złotej Piłki zmierzała ku końcowi, Wojciech Kowalczyk zaczął myśleć nad tym, "co by było, gdyby". W pewnym momencie przywołał nazwisko sędziego Szymona Marciniaka i przypomniał o jego pracy w rewanżowym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie. Wtedy to, w dramatycznych okolicznościach FC Barcelona remisowała 3:3 z Interem Mediolan i ze względu na brak rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. W ciągu dodatkowych 30 minut bramkę na wagę finału strzelili Włosi, eliminując Dumę Katalonii z rozgrywek.

Były piłkarz w programie "Weszło" na żywo nie szczędził gorzkich słów w stronę polskiego arbitra. Zwalił na niego całą winę za wyniki Złotej Piłki.

Ten Szymon Marciniak rozp***rzył całą galę Złotej Piłki półfinałem Ligi Mistrzów. Wystarczyło odgwizdać faul

Konkretnie chodzi o sytuację z 68. minuty tego meczu. Wtedy to Lamine Yamal był faulowany przez Henrika Mchitarjana, a Szymon Marciniak bez wahania wskazał na rzut karny. Za chwilę dostał komunikat od sędziego VAR Dennisa Johana Higlera, który nakazał Polakowi cofnąć decyzję. Zdaniem Holendra, przewinienie miało miejsce przed polem karnym. Powtórki pokazują jednak, że zdarzenie miało miejsce w jego obrębie, jednak polski sędzia nie miał tego jak sprawdzić. W efekcie, zamiast jedenastki FC Barcelona miała tylko rzut wolny.

Po chwili wszyscy zebrani zaczęli myśleć nad tym, czy Robert Lewandowski znajdzie się wśród nominowanych do Złotej Piłki za rok. "Kowal" zdecydowanie odparł, że nie ma na to szans.

