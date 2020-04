Koszulka słynnego piłkarza Diego Maradony została wylicytowana na aukcji za 55 tys. euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na walkę z pandemią koronawirusa. Trykot został przekazany przez byłego zawodnika Ciro Ferrary, który grał z legendarnym Argentyńczykiem w Napoli.

Ferrara, były reprezentant Włoch, razem z braćmi Fabio i Paolo Cannavaro założył fundację, która zbiera sportowe pamiątki, by te później wystawiać na licytacje.

"Ciro Ferrara, wygraliśmy kolejny mecz razem. Prawdopodobnie najważniejszy z nich. Zwyciężyliśmy razem, tak jak zazwyczaj to robiliśmy" - napisał na Facebooku Maradona.



Z opublikowanego komunikatu wynika, że na aukcji zebrano w sumie 85 tys. euro. Oprócz koszulki Maradony były wystawione do licytacji sportowe pamiątki 26 innych piłkarzy. Nie podano jednak szczegółów.



Pandemia koronawirusa zaatakowała cały świat, ale we Włoszech sytuacja była jedną z najtrudniejszych. W sumie w Italii zachorowało dotychczas prawie 198 tys. ludzi, a zmarło ponad 26 tys.

Zdjęcie Diego Maradona / AFP