Koszmarny błąd Bednarka, a potem brutalny atak. Protetsty Polaka na nic
FC Porto w ósmej kolejce Ligi Europy na własnym stadionie mierzyło się z Glasgow Rangers. Gospodarze podchodzili do tego spotkania na dziewiątym miejscu w tabeli, goście startowali z 32. lokaty bez szans na awans. W składzie Porto znalazło się miejsce dla Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Ten drugi niestety szybko dał o sobie znać. Już w szóstej minucie Polak popełnił dwa fatalne błędy, które doprowadziły do straty gola. Później znów zrobiło się gorąco.
FC Porto w tym sezonie uchodzi za zespół praktycznie nie do złamania w defensywie, a wielka w tym zasługa dwóch Polaków, którzy trafili do klubu latem. Mowa rzecz jasna o Jakubie Kiwiorze i Janie Bednarku. Polski duet błyskawicznie zyskał uznanie w oczach trenera i kibiców.
Obrona Porto nie jest jednak tak szczelna w Europie, jak w Portugalii. To sprawiło, że do ósmej serii gier Ligi Europy "Smoki" podchodziły na dziewiątym miejscu w tabeli fazy ligowej z nadziejami na awans. Eksportowy polski duet mecz z Glasgow Rangers na własnym stadionie rozpoczął w pierwszym składzie.
Fatalny błąd Bednarka, a potem protesty
Niestety ze względu na regulamin niedostępny był Oskar Pietuszewski. Dla starszego z polskich obrońców ten występ szybko stał się trudny. Już w szóstej minucie goście zdołali znaleźć przestrzeń w defensywie gospodarzy i niestety mocno zamieszany w sytuację był Jan Bednarek.
Choć Jakub Kiwior też z pewnością mógł się zachować lepiej. To od niego rozpoczęła się sekwencja negatywnych zdarzeń. Kiwior przegrał pojedynek na skrzydle, piłkę w pole karne dośrodkował Curtis. Futbolówka przeleciała nadspodziewanie wysoko nad głową Jana Bednarka.
Nasz obrońca już tutaj zachował się źle, ale mógł jeszcze wszystko uratować. Piłka po strzale rywala leciała prawie w niego stojącego na linii bramkowej, ale starając się uniknąć zagrania ręką niestety nie zdołał zablokować futbolówki. Całość wyglądała dość komicznie, a samo zdjęcie jest dla Polaka bardzo niefortunne.
Jeszcze przed upływem 30 minuty Porto doprowadziło do remisu. W 28. minucie zrobiło się ponownie bardzo gorąco pod bramką Rangers. Brutalnie zaatakowany na wysokości kostki został Pepe. Sędzia nasłuchiwał VAR-u, a także ekspresyjnych protestów Bednarka, ale niespodziewanie karnego nie podyktował i trudno to zrozumieć.