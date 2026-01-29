Koszmarny błąd Bednarka, a potem brutalny atak. Protetsty Polaka na nic

FC Porto w tym sezonie uchodzi za zespół praktycznie nie do złamania w defensywie, a wielka w tym zasługa dwóch Polaków, którzy trafili do klubu latem. Mowa rzecz jasna o Jakubie Kiwiorze i Janie Bednarku. Polski duet błyskawicznie zyskał uznanie w oczach trenera i kibiców.

Obrona Porto nie jest jednak tak szczelna w Europie, jak w Portugalii. To sprawiło, że do ósmej serii gier Ligi Europy "Smoki" podchodziły na dziewiątym miejscu w tabeli fazy ligowej z nadziejami na awans. Eksportowy polski duet mecz z Glasgow Rangers na własnym stadionie rozpoczął w pierwszym składzie.

Fatalny błąd Bednarka, a potem protesty

Niestety ze względu na regulamin niedostępny był Oskar Pietuszewski. Dla starszego z polskich obrońców ten występ szybko stał się trudny. Już w szóstej minucie goście zdołali znaleźć przestrzeń w defensywie gospodarzy i niestety mocno zamieszany w sytuację był Jan Bednarek.

Choć Jakub Kiwior też z pewnością mógł się zachować lepiej. To od niego rozpoczęła się sekwencja negatywnych zdarzeń. Kiwior przegrał pojedynek na skrzydle, piłkę w pole karne dośrodkował Curtis. Futbolówka przeleciała nadspodziewanie wysoko nad głową Jana Bednarka.

Nasz obrońca już tutaj zachował się źle, ale mógł jeszcze wszystko uratować. Piłka po strzale rywala leciała prawie w niego stojącego na linii bramkowej, ale starając się uniknąć zagrania ręką niestety nie zdołał zablokować futbolówki. Całość wyglądała dość komicznie, a samo zdjęcie jest dla Polaka bardzo niefortunne.

Jeszcze przed upływem 30 minuty Porto doprowadziło do remisu. W 28. minucie zrobiło się ponownie bardzo gorąco pod bramką Rangers. Brutalnie zaatakowany na wysokości kostki został Pepe. Sędzia nasłuchiwał VAR-u, a także ekspresyjnych protestów Bednarka, ale niespodziewanie karnego nie podyktował i trudno to zrozumieć.

Rozwiń

Sir Sicoma Monini Perugia - Guaguas Las Palmas. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport