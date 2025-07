Koszmarna kontuzja gwiazdy Bayernu, aż trudno było patrzeć. Nadeszły fatalne prognozy

Jak przekazał dziennik "Bild" Musiala miał w tym przypadku doznać złamania kości strzałkowej oraz uszkodzenia co najmniej kilku więzadeł. Wiele wskazuje na to, że jego rozbrat z piłką potrwa co najmniej od czterech do pięciu miesięcy, czyli de facto straci on połowę sezonu 2025/2026.